https://sputniknews.com.tr/20230219/ortayli-yurttaslik-4-yilda-bir-sandiga-gitmek-degil-her-an-ne-olup-bittigini-kontrol-etmektir-1067221544.html
Ortaylı: Yurttaşlık 4 yılda bir sandığa gitmek değil, her an ne olup bittiğini kontrol etmektir
Ortaylı: Yurttaşlık 4 yılda bir sandığa gitmek değil, her an ne olup bittiğini kontrol etmektir
"Yerküredeki başka topluluklara göre birçok yönlerden önde olan toplumumuz hak etmediği bir yetersiz ve kötü sistemin esiri halindedir" ifadesini kullanan... 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T09:56+0300
2023-02-19T09:56+0300
2023-02-19T09:56+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ilber ortaylı
deprem
hürriyet
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Tarihçi- yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bugün Hürriyet gazetesinde yayınlanan 'Yanlış nerede' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:"Yerküredeki başka topluluklara göre birçok yönlerden önde olan toplumumuz hak etmediği bir yetersiz ve kötü sistemin esiri halindedir. Tarım devrimini doğru biçimde yapamadık. Mühendislerimizin ve doktorlarımızın dışarı çıkmasını önleyemedik. Köylüyü eğitemedik. İnşaat sektörünü iyi mühendislerden çok haydut ruhlu insanlar doldurdu. Bütün bu olayların dikkate alınması ve yaşadığımız ülkenin işleyişini seçilmişlere veya tayin edilmişlere değil seçenlere de bırakmanın gereği ortaya çıkıyor. Yurttaşlık 4 yılda bir sandığa gitmek değil, her an ne olup bittiğini kontrol etmektir."
https://sputniknews.com.tr/20230217/prof-dr-ilber-ortayli-hatayin-tarihi-restorasyonu-icin-komisyon-kurulmalidir-1067177975.html
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ilber ortaylı, deprem, hürriyet
ilber ortaylı, deprem, hürriyet
Ortaylı: Yurttaşlık 4 yılda bir sandığa gitmek değil, her an ne olup bittiğini kontrol etmektir
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"Yerküredeki başka topluluklara göre birçok yönlerden önde olan toplumumuz hak etmediği bir yetersiz ve kötü sistemin esiri halindedir" ifadesini kullanan Prof. Dr. Ortaylı depremlerle ilgili bugünkü yazısında seçmenlere de büyük iş düştüğü vurgusu yaptı.
Tarihçi- yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bugün Hürriyet gazetesinde yayınlanan 'Yanlış nerede'
başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Yerküredeki başka topluluklara göre birçok yönlerden önde olan toplumumuz hak etmediği bir yetersiz ve kötü sistemin esiri halindedir. Tarım devrimini doğru biçimde yapamadık. Mühendislerimizin ve doktorlarımızın dışarı çıkmasını önleyemedik. Köylüyü eğitemedik. İnşaat sektörünü iyi mühendislerden çok haydut ruhlu insanlar doldurdu. Bütün bu olayların dikkate alınması ve yaşadığımız ülkenin işleyişini seçilmişlere veya tayin edilmişlere değil seçenlere de bırakmanın gereği ortaya çıkıyor. Yurttaşlık 4 yılda bir sandığa gitmek değil, her an ne olup bittiğini kontrol etmektir."