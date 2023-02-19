https://sputniknews.com.tr/20230219/malatyada-47-buyuklugunde-deprem-bir-bina-one-dogru-yatti-1067237065.html
Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem: Bir bina öne doğru yattı
Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem: Bir bina öne doğru yattı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T16:32+0300
2023-02-19T16:32+0300
2023-02-19T16:48+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
malatya
bina çökmesi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.04'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4.7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.Malatya merkezli depremin ardından kentteki bazı binalarda ve cami minarelerinde yıkılma tehlikesi yaşandı.Fuzuli Caddesi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden hasar gören ve boşaltılan 4 katlı bir bina, 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından öne doğru yattı.
https://sputniknews.com.tr/20230219/canli--depremlerde-can-kaybi-40-bin-642-her-yer-yerle-bir-oldu-biz-de-oyle-olduk-1067219993.html
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malatya, bina çökmesi
Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem: Bir bina öne doğru yattı
16:32 19.02.2023 (güncellendi: 16:48 19.02.2023) Abone ol
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.04'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4.7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Malatya merkezli depremin ardından kentteki bazı binalarda ve cami minarelerinde yıkılma tehlikesi yaşandı.
Fuzuli Caddesi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden hasar gören ve boşaltılan 4 katlı bir bina, 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından öne doğru yattı.