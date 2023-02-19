https://sputniknews.com.tr/20230219/malatyada-47-buyuklugunde-deprem-bir-bina-one-dogru-yatti-1067237065.html

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem: Bir bina öne doğru yattı

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem: Bir bina öne doğru yattı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 19.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-19T16:32+0300

2023-02-19T16:32+0300

2023-02-19T16:48+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

malatya

bina çökmesi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.04'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4.7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.Malatya merkezli depremin ardından kentteki bazı binalarda ve cami minarelerinde yıkılma tehlikesi yaşandı.Fuzuli Caddesi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden hasar gören ve boşaltılan 4 katlı bir bina, 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından öne doğru yattı.

https://sputniknews.com.tr/20230219/canli--depremlerde-can-kaybi-40-bin-642-her-yer-yerle-bir-oldu-biz-de-oyle-olduk-1067219993.html

malatya

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