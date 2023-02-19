https://sputniknews.com.tr/20230219/kilicdaroglundan-yoke-bu-had-asmaktir-genclerin-hayatiyla-oynamaktir--1067244138.html
Kılıçdaroğlu'ndan YÖK'e: Bu had aşmaktır, gençlerin hayatıyla oynamaktır
Kılıçdaroğlu'ndan YÖK'e: Bu had aşmaktır, gençlerin hayatıyla oynamaktır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Üniversiteleri açın' çağrısını yineleyerek, deprem bölgelerinden gelip barınma sorunu olan herkesi yerleştirmeye talip... 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T23:22+0300
2023-02-19T23:22+0300
2023-02-19T23:22+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
cumhuriyet halk partisi (chp)
yükseköğretim kurulu (yök)
üniversiteler
karar
deprem
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Yükseköğretim Kurulu'na seslendi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:"Dün üniversiteleri ve rektörleri nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum. Üniversiteleri açın, bölgeden gelip barınma sorunu olan herkesi yerleştirmeye talibiz. Belediyelerimizle birlikte bu işin tüm lojistik ihtiyaçlarını karşılamaya varız. Siz okulları açın, gerisini bize bırakın.Ayrıca YÖK’ü uyarıyorum; bu had aşmaktır, gençlerin hayatıyla oynamaktır! Bir sonraki atacağımız adımlar ricanın ötesinde olacaktır. Üniversiteleri açın."
https://sputniknews.com.tr/20230209/universitelerin-acilisi-ikinci-bir-duyuruya-kadar-ertelendi-1066809726.html
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kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), yükseköğretim kurulu (yök), üniversiteler, karar, deprem
kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), yükseköğretim kurulu (yök), üniversiteler, karar, deprem
Kılıçdaroğlu'ndan YÖK'e: Bu had aşmaktır, gençlerin hayatıyla oynamaktır
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Üniversiteleri açın' çağrısını yineleyerek, deprem bölgelerinden gelip barınma sorunu olan herkesi yerleştirmeye talip olduklarını söyledi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Yükseköğretim Kurulu'na seslendi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
"Dün üniversiteleri ve rektörleri nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum. Üniversiteleri açın, bölgeden gelip barınma sorunu olan herkesi yerleştirmeye talibiz. Belediyelerimizle birlikte bu işin tüm lojistik ihtiyaçlarını karşılamaya varız. Siz okulları açın, gerisini bize bırakın.
Ayrıca YÖK’ü uyarıyorum; bu had aşmaktır, gençlerin hayatıyla oynamaktır! Bir sonraki atacağımız adımlar ricanın ötesinde olacaktır. Üniversiteleri açın."