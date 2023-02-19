https://sputniknews.com.tr/20230219/kilicdaroglundan-yoke-bu-had-asmaktir-genclerin-hayatiyla-oynamaktir--1067244138.html

Kılıçdaroğlu'ndan YÖK'e: Bu had aşmaktır, gençlerin hayatıyla oynamaktır

Kılıçdaroğlu'ndan YÖK'e: Bu had aşmaktır, gençlerin hayatıyla oynamaktır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Üniversiteleri açın' çağrısını yineleyerek, deprem bölgelerinden gelip barınma sorunu olan herkesi yerleştirmeye talip... 19.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-19T23:22+0300

2023-02-19T23:22+0300

2023-02-19T23:22+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

cumhuriyet halk partisi (chp)

yükseköğretim kurulu (yök)

üniversiteler

karar

deprem

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Yükseköğretim Kurulu'na seslendi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:"Dün üniversiteleri ve rektörleri nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum. Üniversiteleri açın, bölgeden gelip barınma sorunu olan herkesi yerleştirmeye talibiz. Belediyelerimizle birlikte bu işin tüm lojistik ihtiyaçlarını karşılamaya varız. Siz okulları açın, gerisini bize bırakın.Ayrıca YÖK’ü uyarıyorum; bu had aşmaktır, gençlerin hayatıyla oynamaktır! Bir sonraki atacağımız adımlar ricanın ötesinde olacaktır. Üniversiteleri açın."

https://sputniknews.com.tr/20230209/universitelerin-acilisi-ikinci-bir-duyuruya-kadar-ertelendi-1066809726.html

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kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), yükseköğretim kurulu (yök), üniversiteler, karar, deprem