https://sputniknews.com.tr/20230219/kandilli-rasathanesi-kahramanmaras-depremi-3-farkli-sokla-meydana-geldi-80-saniyeden-uzun-surdu-1067221404.html

Kandilli Rasathanesi: Kahramanmaraş depremi 3 farklı şokla meydana geldi, 80 saniyeden uzun sürdü

Kandilli Rasathanesi: Kahramanmaraş depremi 3 farklı şokla meydana geldi, 80 saniyeden uzun sürdü

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen depreme ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Kandilli... 19.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-19T09:50+0300

2023-02-19T09:50+0300

2023-02-19T09:55+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kandilli rasathanesi

şok

enkaz

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Kandilli Rasathanesi, 6 Şubat'ta saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depreme ilişlin sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Resmi verilere göre, can kaybının 40 bin 642'ye yükseldi.Sismik dalgaların modelleme çalışmasında 04.17 depreminin 3 farklı şok ile meydana geldiğini belirten Kandilli Rasathanesi, "Depremin 80 saniyeden daha uzun sürdüğü belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.Kandilli Rasathanesi'nin açıklamaları şu şekilde:"6 Şubat 2023 saat 04:17'de meydana gelen Mw=7.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili son günlerde sosyal medya üzerinden yapılan yorumlara ilişkin açıklamamız aşağıda paylaşılmaktadırÖzellikle tüm dünyada meydana gelen büyük depremlerin (Mw>7.0) çoklu kırılma ile meydana geldiği son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur. Son 30 yıl içerisinde alet ve bilgisayar-yazılım teknolojisinin gelişmesine paralel olarak büyük depremlerin modelleme çalışmalarında çoklu kırılma yöntemi başarı ile kullanılmaktadır.Örneğin 1999 Gölcük-Doğu Marmara Depreminde bu çalışma yapılmıştır. Buna göre KAFZ içinde kuzey kolda 6 farklı doğrultudaki kırık parçasının 45 sn. içerisinde kırıldığı, gerek depremin analizi, gerekse saha gözlemleri ile kanıtlanmıştır.Aynı olgu 6 Şubat 2023 depreminde de gözlenmiştir. Sismik dalgaların modelleme çalışmasında 04:17 depreminin 3 farklı şok ile meydana geldiği ve depremin 80 saniyeden daha uzun sürdüğü belirlenmiştir.Deprem iki taraflı kırılarak (KD-GB) doğrultulu, güneyde tek bir parçanın, KD'ya doğru ise iki parçanın kırılması ile toplamda Mw=7.7'lik bir deprem ile enerjisini boşaltmıştır.Kısaca çoklu kırılma analizi bilimsel bir ifade olup, depremin Mw=7.7 olduğu gerçeğini değiştirmemektedir."

https://sputniknews.com.tr/20230219/canli--depremlerde-can-kaybi-40-bin-642-her-yer-yerle-bir-oldu-biz-de-oyle-olduk-1067219993.html

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kandilli rasathanesi, şok, enkaz