https://sputniknews.com.tr/20230219/kahramanmarasta-enkaz-calismalarini-izleyen-bir-kisi-olu-bulundu-kepce-operatoru-gozaltina-alindi-1067240704.html
Kahramanmaraş'ta enkaz çalışmalarını izleyen bir kişi ölü bulundu: Kepçe operatörü gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ta enkaz çalışmalarını izleyen bir kişi ölü bulundu: Kepçe operatörü gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ta 58 yaşındaki bir kişi, enkaz kaldırma çalışmalarının yürütüldüğü alanda ölü bulundu. Enkazda çalışma yapan kepçe operatörü şüpheli sıfatıyla... 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T19:44+0300
2023-02-19T19:44+0300
2023-02-19T19:46+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
enkaz
kahramanmaraş
kepçe
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Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Bulvarı'ndaki bir enkazda çalışma yapan kepçe operatörü, bir kişiyi yerde hareketsiz halde gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 58 yaşındaki Mustafa Kalın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.Kalın'ın cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Kepçe operatörü H.A. şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.Hayatını kaybeden Mustafa Kalın'ın enkaz alanında yürütülen çalışmaları izlediği belirtildi.
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enkaz, kahramanmaraş, kepçe
Kahramanmaraş'ta enkaz çalışmalarını izleyen bir kişi ölü bulundu: Kepçe operatörü gözaltına alındı
19:44 19.02.2023 (güncellendi: 19:46 19.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş'ta 58 yaşındaki bir kişi, enkaz kaldırma çalışmalarının yürütüldüğü alanda ölü bulundu. Enkazda çalışma yapan kepçe operatörü şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Bulvarı'ndaki bir enkazda çalışma yapan kepçe operatörü, bir kişiyi yerde hareketsiz halde gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 58 yaşındaki Mustafa Kalın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kalın'ın cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kepçe operatörü H.A. şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.
Hayatını kaybeden Mustafa Kalın'ın enkaz alanında yürütülen çalışmaları izlediği belirtildi.