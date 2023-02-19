https://sputniknews.com.tr/20230219/kahramanmaras-merkezli-depremlerde-yikilan-binalarla-ilgili-131-kisi-tutuklandi-1067234527.html

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili 131 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili 131 kişi tutuklandı

Depremden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 131 şüpheli tutuklandı. 19.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-19T15:31+0300

2023-02-19T15:31+0300

2023-02-19T15:39+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

bina

tutuklama

müteahhit

şüpheli

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik bulunan binalarla ilgili sorumlulukları tespit edilen 131 şüpheli tutuklandı.Depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili cumhuriyet başsavcılıklarınca resen başlatılan soruşturmalarda 430 şüphelinin sorumlulukları belirlendi.Yakalanan şüphelilerden 131'i tutuklandı, 127'si hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanması kararlaştırıldı.Başsavcılıkların talimatıyla halen 17 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 11'inin hayatta olmadığı, 5'inin yurt dışında olduğu tespit edildi, 54 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Ayrıca 28 zanlı hakkında yakalama kararı, 57 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.Halen 2 kişinin ise "şüphelilik vasfı" değerlendiriliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230218/adanada-yikilan-binalara-iliskin-tutuklananlarin-sayisi-13e-yukseldi-1067194882.html

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bina, tutuklama, müteahhit, şüpheli