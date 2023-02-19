https://sputniknews.com.tr/20230219/kahramanmaras-merkezli-depremlerde-yikilan-binalarla-ilgili-131-kisi-tutuklandi-1067234527.html
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili 131 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili 131 kişi tutuklandı
Depremden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 131 şüpheli tutuklandı. 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T15:31+0300
2023-02-19T15:31+0300
2023-02-19T15:39+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
bina
tutuklama
müteahhit
şüpheli
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik bulunan binalarla ilgili sorumlulukları tespit edilen 131 şüpheli tutuklandı.Depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili cumhuriyet başsavcılıklarınca resen başlatılan soruşturmalarda 430 şüphelinin sorumlulukları belirlendi.Yakalanan şüphelilerden 131'i tutuklandı, 127'si hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanması kararlaştırıldı.Başsavcılıkların talimatıyla halen 17 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 11'inin hayatta olmadığı, 5'inin yurt dışında olduğu tespit edildi, 54 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Ayrıca 28 zanlı hakkında yakalama kararı, 57 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.Halen 2 kişinin ise "şüphelilik vasfı" değerlendiriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230218/adanada-yikilan-binalara-iliskin-tutuklananlarin-sayisi-13e-yukseldi-1067194882.html
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bina, tutuklama, müteahhit, şüpheli
bina, tutuklama, müteahhit, şüpheli
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili 131 kişi tutuklandı
15:31 19.02.2023 (güncellendi: 15:39 19.02.2023) Abone ol
Depremden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 131 şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik bulunan binalarla ilgili sorumlulukları tespit edilen 131 şüpheli tutuklandı.
Depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili cumhuriyet başsavcılıklarınca resen başlatılan soruşturmalarda 430 şüphelinin sorumlulukları belirlendi.
Yakalanan şüphelilerden 131'i tutuklandı, 127'si hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanması kararlaştırıldı.
Başsavcılıkların talimatıyla halen 17 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 11'inin hayatta olmadığı, 5'inin yurt dışında olduğu tespit edildi, 54 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Ayrıca 28 zanlı hakkında yakalama kararı, 57 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.
Halen 2 kişinin ise "şüphelilik vasfı" değerlendiriliyor.