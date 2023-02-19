https://sputniknews.com.tr/20230219/jeofizikci-le-pichon-turkiye-4-metre-batiya-kaydi--1067239499.html

Jeofizikçi Le Pichon: Türkiye 4 metre batıya kaydı

Jeofizikçi Le Pichon: Türkiye 4 metre batıya kaydı

Habertürk televizyon kanalında Türkiye'de yaşanan depremleri değerlendiren Fransız Jeofizikçi Profesör Xavier Le Pichon Türkiye'nin 4metre batıya kaydığını... 19.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-19T18:35+0300

2023-02-19T18:35+0300

2023-02-19T18:35+0300

deprem

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

jeofizik

batı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0f/1067068785_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e41160834cdab2820ec4f98fd34f9b4f.jpg

Habertürk'te Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan Jeofizikçi Le Pichon "23 yıldır gözüm Türkiye'de. İşin ciddiyetini yetkililere ve halka anlatamamışız. Hazırlanmanız gereken deprem çok" dedi.Kahramanmaraş merkezli depremleri değerlendiren Le Pichon Türkiye'nin Türkiye 4 metre batıya kaydığını söyledi.Fransız jeofizikçi "Türkiye'deki fay hattı, Kaliforniya'daki fay ile aynı tipte bir fay. Kaliforniya, faylara karşı nasıl bina yapılması gerektiğini öğrendi. Geçmişteki binaların aynısını yapıp farklı sonuç bekliyorlar. Bina yapalım ama Kaliforniya'daki gibi" açıklamasında da bulundu.

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, jeofizik, batı