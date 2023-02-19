https://sputniknews.com.tr/20230219/jeofizikci-le-pichon-turkiye-4-metre-batiya-kaydi--1067239499.html
Jeofizikçi Le Pichon: Türkiye 4 metre batıya kaydı
Jeofizikçi Le Pichon: Türkiye 4 metre batıya kaydı
Habertürk televizyon kanalında Türkiye'de yaşanan depremleri değerlendiren Fransız Jeofizikçi Profesör Xavier Le Pichon Türkiye'nin 4metre batıya kaydığını... 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T18:35+0300
2023-02-19T18:35+0300
2023-02-19T18:35+0300
deprem
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
jeofizik
batı
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Habertürk'te Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan Jeofizikçi Le Pichon "23 yıldır gözüm Türkiye'de. İşin ciddiyetini yetkililere ve halka anlatamamışız. Hazırlanmanız gereken deprem çok" dedi.Kahramanmaraş merkezli depremleri değerlendiren Le Pichon Türkiye'nin Türkiye 4 metre batıya kaydığını söyledi.Fransız jeofizikçi "Türkiye'deki fay hattı, Kaliforniya'daki fay ile aynı tipte bir fay. Kaliforniya, faylara karşı nasıl bina yapılması gerektiğini öğrendi. Geçmişteki binaların aynısını yapıp farklı sonuç bekliyorlar. Bina yapalım ama Kaliforniya'daki gibi" açıklamasında da bulundu.
batı
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deprem, jeofizik, batı
Jeofizikçi Le Pichon: Türkiye 4 metre batıya kaydı
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Habertürk televizyon kanalında Türkiye'de yaşanan depremleri değerlendiren Fransız Jeofizikçi Profesör Xavier Le Pichon Türkiye'nin 4metre batıya kaydığını açıkladı.
Habertürk'te Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan Jeofizikçi Le Pichon "23 yıldır gözüm Türkiye'de. İşin ciddiyetini yetkililere ve halka anlatamamışız. Hazırlanmanız gereken deprem çok" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremleri değerlendiren Le Pichon Türkiye'nin Türkiye 4 metre batıya kaydığını söyledi.
Fransız jeofizikçi "Türkiye'deki fay hattı, Kaliforniya'daki fay ile aynı tipte bir fay. Kaliforniya, faylara karşı nasıl bina yapılması gerektiğini öğrendi. Geçmişteki binaların aynısını yapıp farklı sonuç bekliyorlar. Bina yapalım ama Kaliforniya'daki gibi" açıklamasında da bulundu.