https://sputniknews.com.tr/20230219/istanbulda-lodos-etkili-olmaya-basladi-1067225446.html
İstanbul’da lodos etkili olmaya başladı
İstanbul’da lodos etkili olmaya başladı
İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren lodos Küçükçekmece ve Bakırköy Sahili’nde etkili olmaya başladı. 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T11:28+0300
2023-02-19T11:28+0300
2023-02-19T11:32+0300
yaşam
istanbul
lodos
marmara denizi
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Marmara Bölgesi sabah saatlerinden itibaren lodos rüzgarının etkisi altına girdi. İstanbul genelinde ise Küçükçekmece ve Bakırköy Sahili’nde etkili olmaya başladı. Denizde yüksek dalgalar oluştu.
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istanbul, lodos, marmara denizi
istanbul, lodos, marmara denizi
İstanbul’da lodos etkili olmaya başladı
11:28 19.02.2023 (güncellendi: 11:32 19.02.2023) Abone ol
İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren lodos Küçükçekmece ve Bakırköy Sahili’nde etkili olmaya başladı.
Marmara Bölgesi sabah saatlerinden itibaren lodos rüzgarının etkisi altına girdi.
İstanbul genelinde ise Küçükçekmece ve Bakırköy Sahili’nde etkili olmaya başladı. Denizde yüksek dalgalar oluştu.