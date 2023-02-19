https://sputniknews.com.tr/20230219/istanbulda-lodos-etkili-olmaya-basladi-1067225446.html

İstanbul’da lodos etkili olmaya başladı

İstanbul’da lodos etkili olmaya başladı

İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren lodos Küçükçekmece ve Bakırköy Sahili’nde etkili olmaya başladı. 19.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-19T11:28+0300

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yaşam

istanbul

lodos

marmara denizi

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Marmara Bölgesi sabah saatlerinden itibaren lodos rüzgarının etkisi altına girdi. İstanbul genelinde ise Küçükçekmece ve Bakırköy Sahili’nde etkili olmaya başladı. Denizde yüksek dalgalar oluştu.

istanbul

marmara denizi

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istanbul, lodos, marmara denizi