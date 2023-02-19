https://sputniknews.com.tr/20230219/istanbulda-cumhurbaskanina-hakaret-icerikli-sozler-soyleyen-kisi-tutuklanarak-cezaevine-gonderildi-1067235776.html

İstanbul'da Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli sözler söyleyen kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

İstanbul'da Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli sözler söyleyen kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

İstanbul'da sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli sözler söylediği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak... 19.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-19T16:06+0300

2023-02-19T16:06+0300

2023-02-19T16:10+0300

istanbul

cumhurbaşkanına hakaret

türkiye

tutuklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/07/1065488644_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_96414a561b8f22d6868aa4079297ac64.jpg

Cumhurbaşkanınaİstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce dün yapılan araştırma sonucu Metehan A. isimli şahsın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli sözler söylediği bir video belirlendi.Video içeriğine ilişkin bilgi verilmesinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen Metehan A., ev adresinde ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.Şüphelinin ifadesinde alkol problemi olduğunu, o sırada da alkollü olduğunu ve alkol tedavisi gördüğünü söylediği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20220414/83-yasindaki-sanatci-genco-erkal-cumhurbaskanina-hakaret-davasinda-beraat-etti-1055560072.html

istanbul

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, cumhurbaşkanına hakaret, tutuklama