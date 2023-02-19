https://sputniknews.com.tr/20230219/istanbulda-cumhurbaskanina-hakaret-icerikli-sozler-soyleyen-kisi-tutuklanarak-cezaevine-gonderildi-1067235776.html
İstanbul'da Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli sözler söyleyen kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
İstanbul'da Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli sözler söyleyen kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
İstanbul'da sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli sözler söylediği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak... 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T16:06+0300
2023-02-19T16:06+0300
2023-02-19T16:10+0300
istanbul
cumhurbaşkanına hakaret
türkiye
tutuklama
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Cumhurbaşkanınaİstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce dün yapılan araştırma sonucu Metehan A. isimli şahsın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli sözler söylediği bir video belirlendi.Video içeriğine ilişkin bilgi verilmesinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen Metehan A., ev adresinde ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.Şüphelinin ifadesinde alkol problemi olduğunu, o sırada da alkollü olduğunu ve alkol tedavisi gördüğünü söylediği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220414/83-yasindaki-sanatci-genco-erkal-cumhurbaskanina-hakaret-davasinda-beraat-etti-1055560072.html
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istanbul, cumhurbaşkanına hakaret, tutuklama
istanbul, cumhurbaşkanına hakaret, tutuklama
İstanbul'da Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli sözler söyleyen kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
16:06 19.02.2023 (güncellendi: 16:10 19.02.2023) Abone ol
İstanbul'da sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli sözler söylediği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cumhurbaşkanınaİstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce dün yapılan araştırma sonucu Metehan A. isimli şahsın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli sözler söylediği bir video belirlendi.
Video içeriğine ilişkin bilgi verilmesinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen Metehan A., ev adresinde ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelinin ifadesinde alkol problemi olduğunu, o sırada da alkollü olduğunu ve alkol tedavisi gördüğünü söylediği öğrenildi.