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İstanbul'da çatışma: 1'i bebek 4 kişi yaralandı
İstanbul'da çatışma: 1'i bebek 4 kişi yaralandı
İstanbul Eyüpsultan'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada, taraflardan iki kişi ile yoldan geçen bir vatandaş ve bebek arabasındaki çocuk yaralandı 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T03:00+0300
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türkiye
eyüpsultan
istanbul
silahlı saldırı
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Eyüpsultan'da çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.AA'nın haberine göre bilgiye göre, İslambey Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda taraflardan Hasan C. ile Alpay G. vurularak ağır yaralandı.O sırada yolda yürüyen Recep T. ile bebek arabasındaki U.A.G. adlı 1 yaşındaki çocuğa da kurşun isabet etti.4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 silahı ele geçiren polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
türkiye
eyüpsultan
istanbul
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eyüpsultan, istanbul, silahlı saldırı
eyüpsultan, istanbul, silahlı saldırı

İstanbul'da çatışma: 1'i bebek 4 kişi yaralandı

03:00 19.02.2023 (güncellendi: 03:04 19.02.2023)
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ - YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİ-Eyüpsultan’da aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada sıkılan kurşunlar bir bebekle 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Eyüpsultan’da aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada sıkılan kurşunlar bir bebekle 2’si ağır 4 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2023
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ - YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİ-
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İstanbul Eyüpsultan'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada, taraflardan iki kişi ile yoldan geçen bir vatandaş ve bebek arabasındaki çocuk yaralandı
Eyüpsultan'da çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre bilgiye göre, İslambey Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda taraflardan Hasan C. ile Alpay G. vurularak ağır yaralandı.
O sırada yolda yürüyen Recep T. ile bebek arabasındaki U.A.G. adlı 1 yaşındaki çocuğa da kurşun isabet etti.
4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 silahı ele geçiren polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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