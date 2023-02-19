https://sputniknews.com.tr/20230219/istanbulda-catisma-1i-bebek-4-kisi-yaralandi-1067217706.html
İstanbul'da çatışma: 1'i bebek 4 kişi yaralandı
İstanbul'da çatışma: 1'i bebek 4 kişi yaralandı
İstanbul Eyüpsultan'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada, taraflardan iki kişi ile yoldan geçen bir vatandaş ve bebek arabasındaki çocuk yaralandı 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T03:00+0300
2023-02-19T03:00+0300
2023-02-19T03:04+0300
türkiye
eyüpsultan
istanbul
silahlı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/13/1067217560_0:189:2016:1323_1920x0_80_0_0_020a75d758156e8b4d8bb85db10572ec.jpg
Eyüpsultan'da çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.AA'nın haberine göre bilgiye göre, İslambey Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda taraflardan Hasan C. ile Alpay G. vurularak ağır yaralandı.O sırada yolda yürüyen Recep T. ile bebek arabasındaki U.A.G. adlı 1 yaşındaki çocuğa da kurşun isabet etti.4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 silahı ele geçiren polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
türkiye
eyüpsultan
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/13/1067217560_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_5729a7da5ae33652d957bbb43593ab3e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
eyüpsultan, istanbul, silahlı saldırı
eyüpsultan, istanbul, silahlı saldırı
İstanbul'da çatışma: 1'i bebek 4 kişi yaralandı
03:00 19.02.2023 (güncellendi: 03:04 19.02.2023) Abone ol
İstanbul Eyüpsultan'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada, taraflardan iki kişi ile yoldan geçen bir vatandaş ve bebek arabasındaki çocuk yaralandı
Eyüpsultan'da çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre bilgiye göre, İslambey Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda taraflardan Hasan C. ile Alpay G. vurularak ağır yaralandı.
O sırada yolda yürüyen Recep T. ile bebek arabasındaki U.A.G. adlı 1 yaşındaki çocuğa da kurşun isabet etti.
4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 silahı ele geçiren polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.