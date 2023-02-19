https://sputniknews.com.tr/20230219/istanbulda-catisma-1i-bebek-4-kisi-yaralandi-1067217706.html

İstanbul'da çatışma: 1'i bebek 4 kişi yaralandı

İstanbul'da çatışma: 1'i bebek 4 kişi yaralandı

İstanbul Eyüpsultan'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada, taraflardan iki kişi ile yoldan geçen bir vatandaş ve bebek arabasındaki çocuk yaralandı 19.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-19T03:00+0300

2023-02-19T03:00+0300

2023-02-19T03:04+0300

türkiye

eyüpsultan

istanbul

silahlı saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/13/1067217560_0:189:2016:1323_1920x0_80_0_0_020a75d758156e8b4d8bb85db10572ec.jpg

Eyüpsultan'da çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.AA'nın haberine göre bilgiye göre, İslambey Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda taraflardan Hasan C. ile Alpay G. vurularak ağır yaralandı.O sırada yolda yürüyen Recep T. ile bebek arabasındaki U.A.G. adlı 1 yaşındaki çocuğa da kurşun isabet etti.4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 silahı ele geçiren polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

türkiye

eyüpsultan

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eyüpsultan, istanbul, silahlı saldırı