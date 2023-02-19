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https://sputniknews.com.tr/20230219/iflas-etmis-bir-ulkede-yasiyoruz-diyen-pakistan-savunma-bakani-imf-cozum-degil-1067233136.html
'İflas etmiş bir ülkede yaşıyoruz' diyen Pakistan Savunma Bakanı: IMF çözüm değil
'İflas etmiş bir ülkede yaşıyoruz' diyen Pakistan Savunma Bakanı: IMF çözüm değil
Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, istikrarlı bir ülke olmak için kendi ayaklarının üzerinde durmanın önemine işaret ederek "Uluslararası Para Fonu... 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T15:01+0300
2023-02-19T15:01+0300
ekonomi
imf
pakistan
savunma bakanı
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Sialkot şehrinde özel bir kolejdeki etkinlikte açıklamalarda bulunan Asıf, ülkenin ekonomik durumuyla ilgili, "Pakistan’ın iflas edeceğini veya temerrüde düşeceğini öğrenmiş olabilirsiniz. (İflas) Bu, çoktan gerçekleşti. İflas etmiş bir ülkede yaşıyoruz" diye konuştu. Asıf, istikrarlı bir ülke olmak için kendi ayaklarının üzerinde durmanın önemli olduğunu vurgulayarak "IMF, Pakistan’ın problemlerinin çözümü değil" ifadelerini kullandı. Ordu, bürokrasi ve siyasetçilerin bundan sorumlu olduğuna işaret eden Asıf, ülkedeki mevcut durumu, son 70 yılda Anayasa ve hukukun üstünlüğüne çok az değer verilmesine bağladı. Döviz rezervi 3.19 milyar dolar Nominal gayrisafi yurt içi hasılası 350 milyar dolar olan Pakistan'da, Merkez Bankasının elinde 3.19 milyar dolar döviz rezervi bulunuyor. Hükümet, IMF ile anlaşmaya varılana kadar temel gıda ve ilaç dışında tüm ithal ürünlerin ülkeye girişini askıya almıştı. Doları ülkede tutmaya çalışan hükümetin bu politikası sebebiyle Karaçi Limanı'nda binlerce konteyner ülkeye alınamıyor. Çelik, inşaat ve tekstil başta olmak üzere çok sayıda sektörde üretim yapan fabrikalar, ithalata getirilen kısıtlama sebebiyle operasyonlarını azalttı veya durdurdu. Pakistan ile IMF arasında 1.17 milyar dolarlık kredinin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmeler sürüyor. Pakistan, IMF ile 2019’da 39 ayda ödenmesi planlanan 6 milyar dolarlık ekonomik kurtarma paketi için anlaşmıştı. Temmuz 2022'de yeniden masaya oturulmuş ve IMF, toplam kredi miktarının 6 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkarıldığını açıklamıştı. Varılan anlaşma kapsamında IMF, şartların sağlanması halinde Pakistan'a 1.17 milyar dolar krediyi serbest bırakacağını belirtmişti. Dış borç 274 milyar dolar Siyasi krizler ve enflasyonun artmasının yanında geçen sene yaşanan yıkıcı sel felaketi ve enerji sıkıntısı, ülke ekonomisi üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Pakistan'ın ulusal borcu 274 milyar dolar civarında ve bu borç, gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 80'ine tekabül ediyor. Bu durum, ülkeyi ekonomik şoklara karşı savunmasız hale getiriyor. İslamabad yönetiminin bu mali yılda yaklaşık 30 milyar dolar dış borç ödemesi gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230216/pakistan-hukumeti-imfden-kredi-alabilmek-icin-dogalgaz-fiyatina-iki-katindan-fazla-zam-yapti-1067096446.html
https://sputniknews.com.tr/20230205/pakistan-basbakani-imfnin-sartlari-hayal-gucunun-otesinde-ama-kabul-etmek-zorunda-kalacagiz-1066592075.html
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imf, pakistan, savunma bakanı
imf, pakistan, savunma bakanı

'İflas etmiş bir ülkede yaşıyoruz' diyen Pakistan Savunma Bakanı: IMF çözüm değil

15:01 19.02.2023
© AFP 2023 / ASIF HASSANPakistan- Ekonomi- Borsa
Pakistan- Ekonomi- Borsa - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2023
© AFP 2023 / ASIF HASSAN
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Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, istikrarlı bir ülke olmak için kendi ayaklarının üzerinde durmanın önemine işaret ederek "Uluslararası Para Fonu (IMF) Pakistan’ın problemlerinin çözümü değil" dedi.
Sialkot şehrinde özel bir kolejdeki etkinlikte açıklamalarda bulunan Asıf, ülkenin ekonomik durumuyla ilgili, "Pakistan’ın iflas edeceğini veya temerrüde düşeceğini öğrenmiş olabilirsiniz. (İflas) Bu, çoktan gerçekleşti. İflas etmiş bir ülkede yaşıyoruz" diye konuştu.
Asıf, istikrarlı bir ülke olmak için kendi ayaklarının üzerinde durmanın önemli olduğunu vurgulayarak "IMF, Pakistan’ın problemlerinin çözümü değil" ifadelerini kullandı.
Ordu, bürokrasi ve siyasetçilerin bundan sorumlu olduğuna işaret eden Asıf, ülkedeki mevcut durumu, son 70 yılda Anayasa ve hukukun üstünlüğüne çok az değer verilmesine bağladı.

Döviz rezervi 3.19 milyar dolar

Nominal gayrisafi yurt içi hasılası 350 milyar dolar olan Pakistan'da, Merkez Bankasının elinde 3.19 milyar dolar döviz rezervi bulunuyor.
Hükümet, IMF ile anlaşmaya varılana kadar temel gıda ve ilaç dışında tüm ithal ürünlerin ülkeye girişini askıya almıştı. Doları ülkede tutmaya çalışan hükümetin bu politikası sebebiyle Karaçi Limanı'nda binlerce konteyner ülkeye alınamıyor. Çelik, inşaat ve tekstil başta olmak üzere çok sayıda sektörde üretim yapan fabrikalar, ithalata getirilen kısıtlama sebebiyle operasyonlarını azalttı veya durdurdu.
, Uluslararası Para Fonu (IMF) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
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Pakistan hükümeti, IMF'den kredi alabilmek için doğalgaz fiyatına iki katından fazla zam yaptı
16 Şubat, 10:23
Pakistan ile IMF arasında 1.17 milyar dolarlık kredinin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmeler sürüyor. Pakistan, IMF ile 2019’da 39 ayda ödenmesi planlanan 6 milyar dolarlık ekonomik kurtarma paketi için anlaşmıştı.
Temmuz 2022'de yeniden masaya oturulmuş ve IMF, toplam kredi miktarının 6 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkarıldığını açıklamıştı. Varılan anlaşma kapsamında IMF, şartların sağlanması halinde Pakistan'a 1.17 milyar dolar krediyi serbest bırakacağını belirtmişti.
Şahbaz Şerif - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
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Pakistan Başbakanı: IMF'nin şartları hayal gücünün ötesinde, ama kabul etmek zorunda kalacağız
5 Şubat, 14:37

Dış borç 274 milyar dolar

Siyasi krizler ve enflasyonun artmasının yanında geçen sene yaşanan yıkıcı sel felaketi ve enerji sıkıntısı, ülke ekonomisi üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Pakistan'ın ulusal borcu 274 milyar dolar civarında ve bu borç, gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 80'ine tekabül ediyor. Bu durum, ülkeyi ekonomik şoklara karşı savunmasız hale getiriyor. İslamabad yönetiminin bu mali yılda yaklaşık 30 milyar dolar dış borç ödemesi gerekiyor.
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