https://sputniknews.com.tr/20230219/icisleri-bakanligi-depremzedelere-yapilacak-yardimlara-iliskin-soru-ve-cevaplari-paylasti-1067244288.html

İçişleri Bakanlığı depremzedelere yapılacak yardımlara ilişkin soru ve cevapları paylaştı

İçişleri Bakanlığı depremzedelere yapılacak yardımlara ilişkin soru ve cevapları paylaştı

İçişleri Bakanlığı, afetzedelere yapılacak yardımlara ilişkin sıkça sorulan soruları ve yanıtlarını yayımladı. 19.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-19T23:32+0300

2023-02-19T23:32+0300

2023-02-19T23:53+0300

içişleri bakanlığı

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

twitter

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İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelere yapılacak yardımlara ilişkin sorular ve cevapları paylaşıldı.Sıkça sorulan 7 soru ve yanıtları şöyle:1- Afetzedeler için nakdi yardım yapılacak mı?Konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır orta veya az hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere acil ihtiyaçlarını karşılamaları için hane başına 10 bin lira nakdi destek ödemesi yapılmaktadır. Herhangi bir başvuru gerektirmeyen ödemeler, Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleşmektedir.Ödemesi bankaya yatırılan vatandaşlarımıza SMS gönderilmekte ayrıca ödeme durumu e-Devlet "hane başı destek ödeme sonucu sorgulama" sayfasından öğrenilebilmektedir.2- Hasarlı evler için taşınma yardımı yapılacak mı?Konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere 15 bin lira taşınma yardımı yapılacaktır. Başvurular e-Devlet "afetzede barınma desteği" sayfası üzerinden yapılmaktadır.3- Hasarlı evler için kira yardımı yapılacak mı?İkamet ettikleri konutları yıkık/acil yıkılacak ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen ev sahiplerine aylık 5 bin lira, kiracılara ise aylık 2 bin lira barınma yardımı yapılacaktır. 12 ay boyunca verilecek yardımlar için başvurular e-Devlet "afetzede barınma desteği" sayfası üzerinden yapılmaktadır.Not: Konutları hasarlı olup konteyner talep eden vatandaşlarımız taşınma yardımı alabilecek ancak kira yardımından yararlanamayacaktır.4- Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına nakdi yardım yapılacak mı?Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aile yakınlarına 100 bin lira nakdi yardım yapılacaktır. Vatandaşlarımızın başvuruları il valiliklerince alınacaktır.5- İkamet adresimin başka yerde olması durumunda destek ödemesi alabilir miyim?Hasar gören konutta oturduğu kimlik paylaşım sistemi veya ikametgah doğrulamasıyla tespit edilen afetzedelere barınma desteği sağlanmaktadır.6- Barınma desteği yardımının tamamı afetzedelere hemen verilmekte midir?İkamet adreslerinin bulunduğu il valiliğince yapılacak incelemeler sonrasında sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacaktır.7- Sahip olunan birden fazla konutun her biri için barınma desteği ödemesi yapılabilir mi?Afetzedenin sadece fiilen ikamet ettiği ve hasarlı olduğu tespit edilen konutu için barınma desteği yapılmaktadır.

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