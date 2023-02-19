https://sputniknews.com.tr/20230219/hollanda-ulkedeki-rus-diplomat-sayisini-sinirlama-karari-aldi-1067215120.html

Hollanda, ülkedeki Rus diplomat sayısını sınırlama kararı aldı

Hollanda, ülkedeki Rus diplomat sayısını sınırlama kararı aldı

Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra, ülkedeki Rus diplomat sayısının azaltılmasına karar verildiğini belirtti. 19.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-19T01:13+0300

2023-02-19T01:13+0300

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hollanda

diplomat

diplomasi

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Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, konuya ilişkin açıklamasında krallığın Rus diplomatların sayısını azaltma yoluna gittiğini, buna göre önümüzdeki iki hafta içinde Hollanda’daki Rus Büyükelçiliği çalışanlarından yaklaşık on kişinin ülkeyi terk etmeleri gerekeceğini ifade etti.Hollanda Yayın Kuruluşu’nun (NOS) aktardığı üzere Hoekstra, Amsterdam’ın bu kararı alarak ‘çok önemli bir adım attığını’, kararın Rusya'nın sözde ‘diplomat olarak istihbarat görevlileri göndermesinden’ kaynaklandığını ifade etti.Yetkililerin ayrıca Amsterdam’daki Rus ticaret temsilciliğini kapatma kararı aldıkları bilgisini veren Hoekstra, önümüzdeki pazartesinden itibaren Hollanda’nın St. Petersburg'daki başkonsolosluğunun da, Rusya’nın çok sayıda diplomatı sınır dışı etmesi nedeniyle personel yetmezliğinden dolayı çalışmayı sonlandıracağını hatırlattı.Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra’nın bu açıklamalarının ardından Rusya’dan yanıt gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Rus tarafının daha önce de belirttiği gibi Rusya, buna uygun bir yanıt verecek” denildi.

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hollanda, diplomat, diplomasi