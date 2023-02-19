Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230219/hollanda-ulkedeki-rus-diplomat-sayisini-sinirlama-karari-aldi-1067215120.html
Hollanda, ülkedeki Rus diplomat sayısını sınırlama kararı aldı
Hollanda, ülkedeki Rus diplomat sayısını sınırlama kararı aldı
Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra, ülkedeki Rus diplomat sayısının azaltılmasına karar verildiğini belirtti. 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T01:13+0300
2023-02-19T01:13+0300
dünya
hollanda
diplomat
diplomasi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102316/77/1023167712_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_2c33caa64f5328d3b1d858a25d53eb55.jpg
Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, konuya ilişkin açıklamasında krallığın Rus diplomatların sayısını azaltma yoluna gittiğini, buna göre önümüzdeki iki hafta içinde Hollanda’daki Rus Büyükelçiliği çalışanlarından yaklaşık on kişinin ülkeyi terk etmeleri gerekeceğini ifade etti.Hollanda Yayın Kuruluşu’nun (NOS) aktardığı üzere Hoekstra, Amsterdam’ın bu kararı alarak ‘çok önemli bir adım attığını’, kararın Rusya'nın sözde ‘diplomat olarak istihbarat görevlileri göndermesinden’ kaynaklandığını ifade etti.Yetkililerin ayrıca Amsterdam’daki Rus ticaret temsilciliğini kapatma kararı aldıkları bilgisini veren Hoekstra, önümüzdeki pazartesinden itibaren Hollanda’nın St. Petersburg'daki başkonsolosluğunun da, Rusya’nın çok sayıda diplomatı sınır dışı etmesi nedeniyle personel yetmezliğinden dolayı çalışmayı sonlandıracağını hatırlattı.Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra’nın bu açıklamalarının ardından Rusya’dan yanıt gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Rus tarafının daha önce de belirttiği gibi Rusya, buna uygun bir yanıt verecek” denildi.
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102316/77/1023167712_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_73cd737575310732a028b8a61517ed03.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hollanda, diplomat, diplomasi
hollanda, diplomat, diplomasi

Hollanda, ülkedeki Rus diplomat sayısını sınırlama kararı aldı

01:13 19.02.2023
© AAHollanda bayrağı
Hollanda bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra, ülkedeki Rus diplomat sayısının azaltılmasına karar verildiğini belirtti.
Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, konuya ilişkin açıklamasında krallığın Rus diplomatların sayısını azaltma yoluna gittiğini, buna göre önümüzdeki iki hafta içinde Hollanda’daki Rus Büyükelçiliği çalışanlarından yaklaşık on kişinin ülkeyi terk etmeleri gerekeceğini ifade etti.
Hollanda Yayın Kuruluşu’nun (NOS) aktardığı üzere Hoekstra, Amsterdam’ın bu kararı alarak ‘çok önemli bir adım attığını’, kararın Rusya'nın sözde ‘diplomat olarak istihbarat görevlileri göndermesinden’ kaynaklandığını ifade etti.
Yetkililerin ayrıca Amsterdam’daki Rus ticaret temsilciliğini kapatma kararı aldıkları bilgisini veren Hoekstra, önümüzdeki pazartesinden itibaren Hollanda’nın St. Petersburg'daki başkonsolosluğunun da, Rusya’nın çok sayıda diplomatı sınır dışı etmesi nedeniyle personel yetmezliğinden dolayı çalışmayı sonlandıracağını hatırlattı.
Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra’nın bu açıklamalarının ardından Rusya’dan yanıt gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Rus tarafının daha önce de belirttiği gibi Rusya, buna uygun bir yanıt verecek” denildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала