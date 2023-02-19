https://sputniknews.com.tr/20230219/gazprom-asya-pazarinda-buyuk-bir-perspektif-goruyoruz---1067237659.html

Gazprom: Asya pazarında büyük bir perspektif görüyoruz

Gazprom: Asya pazarında büyük bir perspektif görüyoruz

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, uluslararası doğalgaz piyasasında oluşan durum çerçevesinde Gazprom'un Asya pazarında büyük perspektif gördüğünü söyledi. 19.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-19T16:47+0300

2023-02-19T16:47+0300

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ekonomi

gazprom

aleksey miller

asya

doğalgaz

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Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programına demeç veren Miller, Ukrayna krizi ve Batı'nın enerji alanındaki yaptırımlardan sonra Asya pazarına ağırlık verdiklerini belirtti. Gazprom'un Asya pazarının şu anda dünyanın en dinamik pazarı olduğunu çok iyi anladığını "Tüketim hacimleri artıyor ve bu pazarda Rus gazı için büyük bir perspektif görüyoruz" dedi. Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başlamasının ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin, hasım ülkelere rubleyle doğalgaz satma kararı almıştı. Putin'in kararı sonrası Batılı ülkelerin Rus doğalgazından vazgeçmesiyle Moskova, doğalgaz satışı için Doğu'ya ağırlık vermeye başlamıştı.

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gazprom, aleksey miller, asya, doğalgaz