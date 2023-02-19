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https://sputniknews.com.tr/20230219/gazprom-asya-pazarinda-buyuk-bir-perspektif-goruyoruz---1067237659.html
Gazprom: Asya pazarında büyük bir perspektif görüyoruz
Gazprom: Asya pazarında büyük bir perspektif görüyoruz
Gazprom Başkanı Aleksey Miller, uluslararası doğalgaz piyasasında oluşan durum çerçevesinde Gazprom'un Asya pazarında büyük perspektif gördüğünü söyledi. 19.02.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
gazprom
aleksey miller
asya
doğalgaz
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Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programına demeç veren Miller, Ukrayna krizi ve Batı'nın enerji alanındaki yaptırımlardan sonra Asya pazarına ağırlık verdiklerini belirtti. Gazprom'un Asya pazarının şu anda dünyanın en dinamik pazarı olduğunu çok iyi anladığını "Tüketim hacimleri artıyor ve bu pazarda Rus gazı için büyük bir perspektif görüyoruz" dedi. Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başlamasının ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin, hasım ülkelere rubleyle doğalgaz satma kararı almıştı. Putin'in kararı sonrası Batılı ülkelerin Rus doğalgazından vazgeçmesiyle Moskova, doğalgaz satışı için Doğu'ya ağırlık vermeye başlamıştı.
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gazprom, aleksey miller, asya, doğalgaz
gazprom, aleksey miller, asya, doğalgaz

Gazprom: Asya pazarında büyük bir perspektif görüyoruz

16:47 19.02.2023 (güncellendi: 16:48 19.02.2023)
© SputnikGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2023
© Sputnik
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Gazprom Başkanı Aleksey Miller, uluslararası doğalgaz piyasasında oluşan durum çerçevesinde Gazprom'un Asya pazarında büyük perspektif gördüğünü söyledi.
Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programına demeç veren Miller, Ukrayna krizi ve Batı'nın enerji alanındaki yaptırımlardan sonra Asya pazarına ağırlık verdiklerini belirtti.
Gazprom'un Asya pazarının şu anda dünyanın en dinamik pazarı olduğunu çok iyi anladığını "Tüketim hacimleri artıyor ve bu pazarda Rus gazı için büyük bir perspektif görüyoruz" dedi.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başlamasının ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin, hasım ülkelere rubleyle doğalgaz satma kararı almıştı.
Putin'in kararı sonrası Batılı ülkelerin Rus doğalgazından vazgeçmesiyle Moskova, doğalgaz satışı için Doğu'ya ağırlık vermeye başlamıştı.
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