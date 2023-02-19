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Diyarbakır'da giriş katı hariç kolonları olmayan bina depremlere rağmen ayakta
Diyarbakır'da giriş katı hariç kolonları olmayan bina depremlere rağmen ayakta
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde giriş katı hariç kolonu olmayan ve yaşanan depremde herhangi bir hasar görmeyen 4 katlı yapı görenleri hayrete düşürüyor. 19.02.2023, Sputnik Türkiye
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diyarbakır, фото, fotoğraf, hasar, deprem
diyarbakır, фото, fotoğraf, hasar, deprem

Diyarbakır'da giriş katı hariç kolonları olmayan bina depremlere rağmen ayakta

09:31 19.02.2023 (güncellendi: 09:40 19.02.2023)
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde giriş katı hariç kolonu olmayan ve yaşanan depremde herhangi bir hasar görmeyen 4 katlı yapı görenleri hayrete düşürüyor.
© İHAMerkez Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kardeşlik Caddesi üzerinde bulunan, alt katı iş yeri, üst katları ile ev olarak kullanılan ve yaklaşık 40 yıl önce inşa edildiği düşünülen apartman ilginç bir görüntü oluşturuyor.
Diyarbakır'da giriş katı hariç kolonları olmayan bina depremlere rağmen ayakta - Sputnik Türkiye
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© İHA
Merkez Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kardeşlik Caddesi üzerinde bulunan, alt katı iş yeri, üst katları ile ev olarak kullanılan ve yaklaşık 40 yıl önce inşa edildiği düşünülen apartman ilginç bir görüntü oluşturuyor.
© İHABina sakinlerinden Mahmut Çetin, yakın zamanda bölgede meydana gelen 3 büyük depremde de yapının hasar almadığını belirtti. Binanın, içeriden bakıldığında üçgen görüntüsü ile dikkat çektiğini söyleyen Çetin, “Bu bina 40 yıllıktır. Binamız Elazığ depremi ve Kahramanmaraş merkezli 2 ayrı depremi de gördü. Binamızda ne çatlama ne de ağır hasar var. Yeni yapılan binaların çoğu sağlam yapılmasına rağmen yıkıldı. Ama bizim binanın mimari yapısı sağlam olduğu için hiçbir zarar almadı” dedi.
Diyarbakır'da giriş katı hariç kolonları olmayan bina depremlere rağmen ayakta - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Bina sakinlerinden Mahmut Çetin, yakın zamanda bölgede meydana gelen 3 büyük depremde de yapının hasar almadığını belirtti. Binanın, içeriden bakıldığında üçgen görüntüsü ile dikkat çektiğini söyleyen Çetin, “Bu bina 40 yıllıktır. Binamız Elazığ depremi ve Kahramanmaraş merkezli 2 ayrı depremi de gördü. Binamızda ne çatlama ne de ağır hasar var. Yeni yapılan binaların çoğu sağlam yapılmasına rağmen yıkıldı. Ama bizim binanın mimari yapısı sağlam olduğu için hiçbir zarar almadı” dedi.
© İHAEn son Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde meydana gelen ve Diyarbakır'dan da şiddetli bir şekilde hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde herhangi bir hasar almadan ayakta durmayı başaran bina görenleri hayrete bırakıyor.
Diyarbakır'da giriş katı hariç kolonları olmayan bina depremlere rağmen ayakta - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
En son Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde meydana gelen ve Diyarbakır'dan da şiddetli bir şekilde hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde herhangi bir hasar almadan ayakta durmayı başaran bina görenleri hayrete bırakıyor.
© İHAÖte yandan kolon olmayan üst katları çıkma yapıldığı için ilk kata göre daha büyük alana sahip bina, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ/Sivrice merkezli meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde de hasar almamıştı.
Diyarbakır'da giriş katı hariç kolonları olmayan bina depremlere rağmen ayakta - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Öte yandan kolon olmayan üst katları çıkma yapıldığı için ilk kata göre daha büyük alana sahip bina, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ/Sivrice merkezli meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde de hasar almamıştı.
© İHAEv içerisinde araların çok ince olduğunu ifade eden Çetin, şunları kaydetti: “Üç katlı binamızın altında aynı zamanda 2 ayrı dükkânımız bulunmaktadır. Dükkânımızda ve evimizde herhangi bir çatlama dahi yok. Şu anda hane sakinleri gönül rahatlığıyla evlerinde kalıyor. Binamız öte yandan değişik mimarisiyle de dikkat çekmektedir. Ev içerisinde bakınca salonları çok incedir. Binamız üçgen şeklini andırıyor.”
Diyarbakır'da giriş katı hariç kolonları olmayan bina depremlere rağmen ayakta - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Ev içerisinde araların çok ince olduğunu ifade eden Çetin, şunları kaydetti: “Üç katlı binamızın altında aynı zamanda 2 ayrı dükkânımız bulunmaktadır. Dükkânımızda ve evimizde herhangi bir çatlama dahi yok. Şu anda hane sakinleri gönül rahatlığıyla evlerinde kalıyor. Binamız öte yandan değişik mimarisiyle de dikkat çekmektedir. Ev içerisinde bakınca salonları çok incedir. Binamız üçgen şeklini andırıyor.”
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