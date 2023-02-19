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Depremde hasar gören Dicle Üniversitesi'nin rektörlük binası boşaltıldı
Depremde hasar gören Dicle Üniversitesi'nin rektörlük binası boşaltıldı
Kahramanmaraşlı depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi rektörlük binası hasar tespit edilmesi nedeniyle boşaltıldı. 19.02.2023, Sputnik Türkiye
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deprem, фото, kahramanmaraş, dicle üniversitesi, hasar
deprem, фото, kahramanmaraş, dicle üniversitesi, hasar

Depremde hasar gören Dicle Üniversitesi'nin rektörlük binası boşaltıldı

09:18 19.02.2023 (güncellendi: 09:19 19.02.2023)
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Kahramanmaraşlı depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi rektörlük binası hasar tespit edilmesi nedeniyle boşaltıldı.
© İHAKahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi rektörlük binası da depremden nasibini aldı.
Depremde hasar gören Dicle Üniversitesi'nin rektörlük binası boşaltıldı - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi rektörlük binası da depremden nasibini aldı.
© İHABinada incelemelerin ardından bazı noktalarda hasar tespit edilmesi nedeniyle tedbiren boşaltıldı.
Depremde hasar gören Dicle Üniversitesi'nin rektörlük binası boşaltıldı - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Binada incelemelerin ardından bazı noktalarda hasar tespit edilmesi nedeniyle tedbiren boşaltıldı.
© İHAÜniversitenin yönetimi, üniversite içinde bulunan öğrenci merkezine taşındı.
Depremde hasar gören Dicle Üniversitesi'nin rektörlük binası boşaltıldı - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Üniversitenin yönetimi, üniversite içinde bulunan öğrenci merkezine taşındı.
© İHADicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu, rektörlük binası çok kötü durumda olmadığı, bazı kolonlar hasar gördüğünü söyledi.
Depremde hasar gören Dicle Üniversitesi'nin rektörlük binası boşaltıldı - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu, rektörlük binası çok kötü durumda olmadığı, bazı kolonlar hasar gördüğünü söyledi.
© İHATedbir amaçlı şimdilik boşaltıldığını belirten Dr. Bedirhanoğlu, “Detaylı incelendikten sonra orası için bir şey söylemek mümkün” dedi.
Depremde hasar gören Dicle Üniversitesi'nin rektörlük binası boşaltıldı - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Tedbir amaçlı şimdilik boşaltıldığını belirten Dr. Bedirhanoğlu, “Detaylı incelendikten sonra orası için bir şey söylemek mümkün” dedi.
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