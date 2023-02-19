Depremde hasar gören Dicle Üniversitesi'nin rektörlük binası boşaltıldı

© İHAKahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi rektörlük binası da depremden nasibini aldı.
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© İHA
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi rektörlük binası da depremden nasibini aldı.
© İHABinada incelemelerin ardından bazı noktalarda hasar tespit edilmesi nedeniyle tedbiren boşaltıldı.
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© İHA
Binada incelemelerin ardından bazı noktalarda hasar tespit edilmesi nedeniyle tedbiren boşaltıldı.
© İHAÜniversitenin yönetimi, üniversite içinde bulunan öğrenci merkezine taşındı.
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© İHA
Üniversitenin yönetimi, üniversite içinde bulunan öğrenci merkezine taşındı.
© İHADicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu, rektörlük binası çok kötü durumda olmadığı, bazı kolonlar hasar gördüğünü söyledi.
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© İHA
Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu, rektörlük binası çok kötü durumda olmadığı, bazı kolonlar hasar gördüğünü söyledi.
© İHATedbir amaçlı şimdilik boşaltıldığını belirten Dr. Bedirhanoğlu, “Detaylı incelendikten sonra orası için bir şey söylemek mümkün” dedi.
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© İHA
Tedbir amaçlı şimdilik boşaltıldığını belirten Dr. Bedirhanoğlu, “Detaylı incelendikten sonra orası için bir şey söylemek mümkün” dedi.