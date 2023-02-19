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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230219/cavusoglu-ve-blinken-deprem-bolgelerinde-inceleme-bulunmak-uzere-hataya-gitti-1067236394.html
Çavuşoğlu ve Blinken deprem bölgelerinde inceleme bulunmak üzere Hatay'a gitti
Çavuşoğlu ve Blinken deprem bölgelerinde inceleme bulunmak üzere Hatay'a gitti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere... 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T16:18+0300
2023-02-19T16:22+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
antony blinken
mevlüt çavuşoğlu
adana
incirlik
deprem
hatay
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Adana'da İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'na gelen Blinken'ı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı. Çavuşoğlu ve Blinken daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikoptere binerek depremin etkili olduğu Hatay'a hareket etti. Heyette, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer alıyor.
adana
incirlik
hatay
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antony blinken, mevlüt çavuşoğlu, adana, incirlik, deprem, hatay
antony blinken, mevlüt çavuşoğlu, adana, incirlik, deprem, hatay

Çavuşoğlu ve Blinken deprem bölgelerinde inceleme bulunmak üzere Hatay'a gitti

16:18 19.02.2023 (güncellendi: 16:22 19.02.2023)
© AAMevlüt Çavuşoğlu- Antony Blinken
Mevlüt Çavuşoğlu- Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2023
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a hareket etti.
Adana'da İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'na gelen Blinken'ı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.
Çavuşoğlu ve Blinken daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikoptere binerek depremin etkili olduğu Hatay'a hareket etti.
Heyette, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer alıyor.
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