https://sputniknews.com.tr/20230219/bakanliktan-aciklama-deprem-bolgesi-riskli-degilmis-baslikli-haber-yalan-ve-mesnetsizdir--1067214567.html

Bakanlıktan açıklama: 'Deprem bölgesi riskli değilmiş' başlıklı haber yalan ve mesnetsizdir

Bakanlıktan açıklama: 'Deprem bölgesi riskli değilmiş' başlıklı haber yalan ve mesnetsizdir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'Deprem bölgesi riskli değilmiş' başlığıyla yayınlanan haberin yalan, asılsız ve mesnetsiz olduğunu açıkladı. 19.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-19T00:44+0300

2023-02-19T00:44+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

çevre ve şehircilik bakanlığı

deprem

haber

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Bugün bir gazetede 'Deprem bölgesi riskli değilmiş' başlığıyla yayımlanan yalan, asılsız ve mesnetsiz bir haber nedeniyle açıklama yapılmasına ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur" açıklaması yapıldı.Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: Açıklamanın devamında, "İkinci kez yargıya taşınan bu kararın mahkeme tarafından tekrar iptal edilmesi üzerine kentsel dönüşüm süreci tıkanmış, sürecin önünü açmak için, bilimsel ve teknik raporlar da dikkate alınarak alan bazlı kentsel dönüşüm yerine parsel bazlı dönüşüm sürecinin başlatılmasına karar verilmiştir. Nitekim Hatay’da TOKİ eliyle yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızın yüzde 80’i ile anlaşarak 460 konutun ihalesine başlanmış olup, süreç devam etmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak; asrın felaketini yaşadığımız böylesi bir dönemde vatandaşlarımızın acılarını istismar edenlerle, her türlü tezviratla, mesnetsiz iddia ve siyasi manipülasyonla mücadele etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Depremden etkilenen 11 ilimizi en kısa sürede ayağa kaldıracak, yeni yerleşim yerlerimize yeni yuvalarımızı kuracak, güvenli ve sağlıklı konutlar inşa etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

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çevre ve şehircilik bakanlığı, deprem, haber