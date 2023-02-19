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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230219/bakanliktan-aciklama-deprem-bolgesi-riskli-degilmis-baslikli-haber-yalan-ve-mesnetsizdir--1067214567.html
Bakanlıktan açıklama: 'Deprem bölgesi riskli değilmiş' başlıklı haber yalan ve mesnetsizdir
Bakanlıktan açıklama: 'Deprem bölgesi riskli değilmiş' başlıklı haber yalan ve mesnetsizdir
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'Deprem bölgesi riskli değilmiş' başlığıyla yayınlanan haberin yalan, asılsız ve mesnetsiz olduğunu açıkladı. 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T00:44+0300
2023-02-19T00:45+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
çevre ve şehircilik bakanlığı
deprem
haber
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Bugün bir gazetede 'Deprem bölgesi riskli değilmiş' başlığıyla yayımlanan yalan, asılsız ve mesnetsiz bir haber nedeniyle açıklama yapılmasına ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur" açıklaması yapıldı.Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: Açıklamanın devamında, "İkinci kez yargıya taşınan bu kararın mahkeme tarafından tekrar iptal edilmesi üzerine kentsel dönüşüm süreci tıkanmış, sürecin önünü açmak için, bilimsel ve teknik raporlar da dikkate alınarak alan bazlı kentsel dönüşüm yerine parsel bazlı dönüşüm sürecinin başlatılmasına karar verilmiştir. Nitekim Hatay’da TOKİ eliyle yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızın yüzde 80’i ile anlaşarak 460 konutun ihalesine başlanmış olup, süreç devam etmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak; asrın felaketini yaşadığımız böylesi bir dönemde vatandaşlarımızın acılarını istismar edenlerle, her türlü tezviratla, mesnetsiz iddia ve siyasi manipülasyonla mücadele etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Depremden etkilenen 11 ilimizi en kısa sürede ayağa kaldıracak, yeni yerleşim yerlerimize yeni yuvalarımızı kuracak, güvenli ve sağlıklı konutlar inşa etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.
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çevre ve şehircilik bakanlığı, deprem, haber
çevre ve şehircilik bakanlığı, deprem, haber

Bakanlıktan açıklama: 'Deprem bölgesi riskli değilmiş' başlıklı haber yalan ve mesnetsizdir

00:44 19.02.2023 (güncellendi: 00:45 19.02.2023)
© AAKahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay kent merkezi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay kent merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2023
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'Deprem bölgesi riskli değilmiş' başlığıyla yayınlanan haberin yalan, asılsız ve mesnetsiz olduğunu açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Bugün bir gazetede 'Deprem bölgesi riskli değilmiş' başlığıyla yayımlanan yalan, asılsız ve mesnetsiz bir haber nedeniyle açıklama yapılmasına ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur" açıklaması yapıldı.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Yüzde 65’inin ruhsatsız yapılardan oluşması nedeniyle Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Meydan, Esentepe, Cumhuriyet, Numune, Pınarbaşı ve Modernevler Mahalleleri Bakanlar Kurulu Kararı'yla 2013 yılında riskli alan ilan edilmiştir. Ancak depreme hazırlık amacıyla yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına bazı kesimler itiraz ederek Bakanlar Kurulu’nun bu kararını mahkemeye taşımıştır. Yapılan itiraz üzerine riskli alan kararı Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Bunun üzerine alandaki ruhsatsız yapıların herhangi bir can ve mal kaybına yol açmaması için Bakanlar Kurulu kararıyla bu alanlar yeniden riskli alan ilan edilmiştir."
Açıklamanın devamında, "İkinci kez yargıya taşınan bu kararın mahkeme tarafından tekrar iptal edilmesi üzerine kentsel dönüşüm süreci tıkanmış, sürecin önünü açmak için, bilimsel ve teknik raporlar da dikkate alınarak alan bazlı kentsel dönüşüm yerine parsel bazlı dönüşüm sürecinin başlatılmasına karar verilmiştir. Nitekim Hatay’da TOKİ eliyle yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızın yüzde 80’i ile anlaşarak 460 konutun ihalesine başlanmış olup, süreç devam etmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak; asrın felaketini yaşadığımız böylesi bir dönemde vatandaşlarımızın acılarını istismar edenlerle, her türlü tezviratla, mesnetsiz iddia ve siyasi manipülasyonla mücadele etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Depremden etkilenen 11 ilimizi en kısa sürede ayağa kaldıracak, yeni yerleşim yerlerimize yeni yuvalarımızı kuracak, güvenli ve sağlıklı konutlar inşa etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.
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