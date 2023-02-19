https://sputniknews.com.tr/20230219/bakan-ozer-10-ilde-egitim-ogretimin-baslangiciyla-ilgili-detaylari-yarin-aciklayacagiz-1067234188.html
Bakan Özer: 10 ilde eğitim-öğretimin başlangıcıyla ilgili detayları yarın açıklayacağız
Bakan Özer: 10 ilde eğitim-öğretimin başlangıcıyla ilgili detayları yarın açıklayacağız
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin ciddi yıkıma yol açtığı Gaziantep’in Nurdağı ilçesini ziyaret etti. Bakan Özer, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada... 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T15:26+0300
2023-02-19T15:26+0300
2023-02-19T15:27+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
mahmut özer
eğitim öğretim
deprem
okul
nakil
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Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremin en çok yıkıma yol açtığı yerlerden biri de Gaziantep'in Nurdağı ilçesi oldu.İlçeye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında açıklama yapan Bakan Özer, meslek liseleri aracılığıyla ilçeye 2 ekmek fabrikası kurulacağını belirtirken, 10 ildeki eğitim-öğretimin başlangıç tarihi ile detaylarını yarın duyuracaklarını açıkladı. Bakan Özer, deprem bölgesindeki 48 bin öğrencinin nakillerini farklı illere aldırdığını da söyledi. Bakan Özer, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Büyük ölçekli depremleri millet ve devlet el ele çözmeye çalışıyoruz. Burada bir değerlendirme toplantısı yaptık. Ekmekle ilgili sıkıntıdan bahsedildi. Biz de meslek liseleriyle buraya 2 tane ekmek fabrikası kurarak buraya katkı vermeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik ruhuyla bu günleri de hep beraber aşacağız" dedi. Depremden etkilenen 10 ildeki eğitim-öğretimin başlangıç tarihini ve detayları yarın açıklayacaklarını belirten Bakan Özer, "Pazartesi günü 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak. Depremden etkilenen 10 ille ilgili değerlendirmelerde de son aşamaya geldik. Bugün de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla bu hazırlıkları değerlendirme imkanımız oldu. Depremden etkilenen 10 ildeki eğitim-öğretimin başlangıcıyla ilgili detayları yarın açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
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https://sputniknews.com.tr/20230219/tekirdagda-5-okulun-riskli-oldugu-tespit-edildi-ogrenciler-baska-okullara-nakledilecek-1067231173.html
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mahmut özer, eğitim öğretim, deprem, okul, nakil
mahmut özer, eğitim öğretim, deprem, okul, nakil
Bakan Özer: 10 ilde eğitim-öğretimin başlangıcıyla ilgili detayları yarın açıklayacağız
15:26 19.02.2023 (güncellendi: 15:27 19.02.2023) Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin ciddi yıkıma yol açtığı Gaziantep’in Nurdağı ilçesini ziyaret etti. Bakan Özer, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "10 ilde eğitim-öğretimin başlangıç tarihi ve detaylarını yarın açıklayacağız" derken, 48 bin öğrencinin nakillerini farklı illere aldırdığını söyledi.
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremin en çok yıkıma yol açtığı yerlerden biri de Gaziantep'in Nurdağı ilçesi oldu.
İlçeye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında açıklama yapan
Bakan Özer, meslek liseleri aracılığıyla ilçeye 2 ekmek fabrikası kurulacağını belirtirken, 10 ildeki eğitim-öğretimin başlangıç tarihi ile detaylarını yarın duyuracaklarını açıkladı. Bakan Özer, deprem bölgesindeki 48 bin öğrencinin nakillerini farklı illere aldırdığını da söyledi.
Bakan Özer, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Büyük ölçekli depremleri millet ve devlet el ele çözmeye çalışıyoruz. Burada bir değerlendirme toplantısı yaptık. Ekmekle ilgili sıkıntıdan bahsedildi. Biz de meslek liseleriyle buraya 2 tane ekmek fabrikası kurarak buraya katkı vermeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik ruhuyla bu günleri de hep beraber aşacağız" dedi.
Depremden etkilenen 10 ildeki eğitim-öğretimin başlangıç tarihini ve detayları yarın açıklayacaklarını belirten Bakan Özer, "Pazartesi günü 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak. Depremden etkilenen 10 ille ilgili değerlendirmelerde de son aşamaya geldik. Bugün de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla bu hazırlıkları değerlendirme imkanımız oldu. Depremden etkilenen 10 ildeki eğitim-öğretimin başlangıcıyla ilgili detayları yarın açıklayacağız" ifadelerini kullandı.