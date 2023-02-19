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Ara Güler'in hayatı film oluyor
Ara Güler'in hayatı film oluyor
Fotomuhabir Ara Güler'in hayatı beyazperdeye aktarılıyor. 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T14:11+0300
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yaşam
ara güler
film
fotoğrafçı
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Türkiye'nin en çok tanınan fotoğrafçısı Ara Güler'in hayatı film oluyor. Pablo Picasso’dan Winston Churchill’e 20. yüzyılın en ikonik fotoğraflarına imza atan fotomuhabir Ara Güler’in yaşamını, yönetmen ikili Aren Perdeci ve Ela Almayanac filme alacak. Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile Ara Güler Müzesi'nin sahibi olan Doğuş Grubu'nun üstlendiği biyografik projeyi, Kara Kedi Film şirketi çekecek. Filmde Ara Güler'i kimin canlandıracağı henüz bilinmiyor.Ara Güler, fotoğraf ajansı Magnum'un kurucu ortağı ünlü fotoğrafçı Henri Cartier-Bresson'un bizzat kaydını yaptırmasıyla uzun yıllar bu ajansa çalıştı.2018'de hayatını kaybeden Güler, 20. yüzyılın en önemli şahsiyetlerini belgelemenin yanı sıra ona 'İstanbul'un Gözü' lakabını kazandıran, eski İstanbul'a dair fotoğraflarıyla ün kazandı.
https://sputniknews.com.tr/20200713/ara-gulerin-sabahin-ilk-isiklarinda-kumkapi-balikcilari-limana-donuyor-fotografi-20-bin-532-liraya-1042442561.html
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ara güler, film, fotoğrafçı
ara güler, film, fotoğrafçı

Ara Güler'in hayatı film oluyor

14:11 19.02.2023
© AA / Onur ÇobanAra Güler
Ara Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2023
© AA / Onur Çoban
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Fotomuhabir Ara Güler'in hayatı beyazperdeye aktarılıyor.
Türkiye'nin en çok tanınan fotoğrafçısı Ara Güler'in hayatı film oluyor. Pablo Picasso’dan Winston Churchill’e 20. yüzyılın en ikonik fotoğraflarına imza atan fotomuhabir Ara Güler’in yaşamını, yönetmen ikili Aren Perdeci ve Ela Almayanac filme alacak.

Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile Ara Güler Müzesi'nin sahibi olan Doğuş Grubu'nun üstlendiği biyografik projeyi, Kara Kedi Film şirketi çekecek.

Filmde Ara Güler'i kimin canlandıracağı henüz bilinmiyor.

Ara Güler, fotoğraf ajansı Magnum'un kurucu ortağı ünlü fotoğrafçı Henri Cartier-Bresson'un bizzat kaydını yaptırmasıyla uzun yıllar bu ajansa çalıştı.

2018'de hayatını kaybeden Güler, 20. yüzyılın en önemli şahsiyetlerini belgelemenin yanı sıra ona 'İstanbul'un Gözü' lakabını kazandıran, eski İstanbul'a dair fotoğraflarıyla ün kazandı.
Ara Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2020
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