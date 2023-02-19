https://sputniknews.com.tr/20230219/akardan-hataya-siginmaci-akini-iddialarina-yalanlama-aksine-10-bin-suriyeli-gonullu-olarak-dondu-1067226879.html

Akar'dan Hatay'a sığınmacı akını iddialarına yalanlama: Aksine 10 bin Suriyeli gönüllü olarak döndü

Akar'dan Hatay'a sığınmacı akını iddialarına yalanlama: Aksine 10 bin Suriyeli gönüllü olarak döndü

Hulusi Akar, bazı sosyal medya hesaplarındaki "depremde ağır hasar gören Hatay'a Suriyeli sığınmacı akını olduğu" iddiasına ilişkin, "Bazı fitne fesat yuvaları... 19.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-19T12:25+0300

2023-02-19T12:25+0300

2023-02-19T12:36+0300

suriye

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hulusi akar

sığınmacı

dönüş

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile sınır hattında karadan ve havadan incelemelerde bulundu, sınırın sıfır noktasındaki hudut karakollarını denetledi.İlk olarak Yayladağı Sınır Kapısı'na giden Akar, buradaki faaliyetleri yerinde gördü. Kapıdaki gümrük muhafaza yetkililerine 'Suriyeli sığınmacı' iddialarını hatırlatan Akar'a görevliler, "Buradan herhangi bir giriş yok. Aksine, kaldıkları yerler zarar gören Suriyelilerin topraklarına tek yönlü olarak kesin dönüşleri var" yanıtını verdi.Bakan Akar, daha sonra Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Uygun Hudut Karakolu'na geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu.Hudut tekmili de alan Akar, faaliyetlere ilişkin brifingi dinledi, talimat verdi. Akar'ın "Sığınmacıların Türkiye'ye geçişlerinin arttığı" iddiasını hatırlatması üzerine hudut bölük komutanı ile hudut karakolu komutanı, "Sorumluluk sahamızın tamamı termal kameralar, insansız hava araçları ile 7/24 esasıyla izlenmektedir. Hudutta bir hareketlilik yok. Şu anda herhangi bir geçiş teşebbüsü söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.Bakan Akar, buradaki inceleme ve denetlemelerinin ardından sınır hattının sıfır noktasındaki 1100 rakımlı Denizgören Hudut Karakolu'na geçti.Karakola gelişinde ve gözetleme kulesinde hudut tekmili alan Akar, herhangi bir yasa dışı geçiş teşebbüsünün olup olmadığı sorusuna 'Hayır' yanıtı almasının ardından, faaliyetlere ilişkin brifingi dinledi, talimat verdi.'Ne sınır kapısından ne de sınır hattından geçiş var'Söz konusu iddiaları hatırlattığı bölge köylerindeki vatandaşlar ve muhtarlardan da aynı karşılığı alan Akar, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230219/canli--depremlerde-can-kaybi-40-bin-642-her-yer-yerle-bir-oldu-biz-de-oyle-olduk-1067219993.html

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