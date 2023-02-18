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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230218/zaharova-ukrayna-abdnin-talimatiyla-rusya-ile-muzakerelere-son-verdi-1067199323.html
Zaharova: Ukrayna, ABD'nin talimatıyla Rusya ile müzakerelere son verdi
Zaharova: Ukrayna, ABD'nin talimatıyla Rusya ile müzakerelere son verdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin etkisi altındaki Kiev rejiminin Rusya ile başlattığı müzakerelere son verdiğini belirtti. 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T15:36+0300
2023-02-18T15:36+0300
rusya
ukrayna krizi
abd
mariya zaharova
ukrayna krizi
ukrayna
görüşme
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun'un ateşkes ve barış görüşmeleri çağrısına ilişkin Rus gazetesi RBK’ya verdiği demeçte, ABD'nin etkisi altındaki Kiev rejiminin Rusya ile başlattığı müzakerelere son verdiğini söyledi.Zaharova, "ABD liderliğindeki Kiev rejimi kendi başlattığı müzakereleri bloke etti" dedi.Zaharova, Rusya'nın her zaman diyalogdan yana olduğunu ancak Eylül 2022'de Ukrayna'nın parlamento düzeyinde Rusya ile müzakereleri bloke ettiğini kaydetti.Cuma günü Çin'in BM'deki Daimi Temsilcisi Zhang Jun, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın mümkün olan en kısa sürede ateşi kesmeleri ve barış görüşmelerine başlamaları gerektiğini belirterek, ABD ve NATO’nun da güvenliğin genel olarak sağlanması için Rusya ile diyaloga girmeleri çağrısı yapmıştı.
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rusya, abd, mariya zaharova, ukrayna krizi, ukrayna, görüşme
rusya, abd, mariya zaharova, ukrayna krizi, ukrayna, görüşme

Zaharova: Ukrayna, ABD'nin talimatıyla Rusya ile müzakerelere son verdi

15:36 18.02.2023
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin etkisi altındaki Kiev rejiminin Rusya ile başlattığı müzakerelere son verdiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun'un ateşkes ve barış görüşmeleri çağrısına ilişkin Rus gazetesi RBK’ya verdiği demeçte, ABD'nin etkisi altındaki Kiev rejiminin Rusya ile başlattığı müzakerelere son verdiğini söyledi.
Zaharova, "ABD liderliğindeki Kiev rejimi kendi başlattığı müzakereleri bloke etti" dedi.
Zaharova, Rusya'nın her zaman diyalogdan yana olduğunu ancak Eylül 2022'de Ukrayna'nın parlamento düzeyinde Rusya ile müzakereleri bloke ettiğini kaydetti.
Cuma günü Çin'in BM'deki Daimi Temsilcisi Zhang Jun, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın mümkün olan en kısa sürede ateşi kesmeleri ve barış görüşmelerine başlamaları gerektiğini belirterek, ABD ve NATO’nun da güvenliğin genel olarak sağlanması için Rusya ile diyaloga girmeleri çağrısı yapmıştı.
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