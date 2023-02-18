https://sputniknews.com.tr/20230218/zaharova-ukrayna-abdnin-talimatiyla-rusya-ile-muzakerelere-son-verdi-1067199323.html

Zaharova: Ukrayna, ABD'nin talimatıyla Rusya ile müzakerelere son verdi

Zaharova: Ukrayna, ABD'nin talimatıyla Rusya ile müzakerelere son verdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin etkisi altındaki Kiev rejiminin Rusya ile başlattığı müzakerelere son verdiğini belirtti. 18.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-18T15:36+0300

2023-02-18T15:36+0300

2023-02-18T15:36+0300

rusya

ukrayna krizi

abd

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ukrayna krizi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun'un ateşkes ve barış görüşmeleri çağrısına ilişkin Rus gazetesi RBK’ya verdiği demeçte, ABD'nin etkisi altındaki Kiev rejiminin Rusya ile başlattığı müzakerelere son verdiğini söyledi.Zaharova, "ABD liderliğindeki Kiev rejimi kendi başlattığı müzakereleri bloke etti" dedi.Zaharova, Rusya'nın her zaman diyalogdan yana olduğunu ancak Eylül 2022'de Ukrayna'nın parlamento düzeyinde Rusya ile müzakereleri bloke ettiğini kaydetti.Cuma günü Çin'in BM'deki Daimi Temsilcisi Zhang Jun, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın mümkün olan en kısa sürede ateşi kesmeleri ve barış görüşmelerine başlamaları gerektiğini belirterek, ABD ve NATO’nun da güvenliğin genel olarak sağlanması için Rusya ile diyaloga girmeleri çağrısı yapmıştı.

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