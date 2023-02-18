https://sputniknews.com.tr/20230218/tff-transfer-donemini-uzatti-1067213716.html

TFF transfer dönemini uzattı

TFF transfer dönemini uzattı

Türkiye Futbol Federasyonu, ara transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatıldığını açıkladı. 18.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-18T23:44+0300

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye futbol federasyonu

türkiye futbol federasyonu

transfer

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün sona erecek 2022-2023 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminin 5 Mart Pazar gününe kadar uzatıldığını duyurdu.Federasyondan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

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Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu, transfer