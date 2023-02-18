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TFF transfer dönemini uzattı
TFF transfer dönemini uzattı
Türkiye Futbol Federasyonu, ara transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatıldığını açıkladı. 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T23:44+0300
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spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu
transfer
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün sona erecek 2022-2023 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminin 5 Mart Pazar gününe kadar uzatıldığını duyurdu.Federasyondan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
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türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu, transfer
türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu, transfer

TFF transfer dönemini uzattı

23:44 18.02.2023 (güncellendi: 23:49 18.02.2023)
© AATürkiye Futbol Federasyonu, bina
Türkiye Futbol Federasyonu, bina - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu, ara transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatıldığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün sona erecek 2022-2023 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminin 5 Mart Pazar gününe kadar uzatıldığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 2022 - 2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.
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