https://sputniknews.com.tr/20230218/tff-transfer-donemini-uzatti-1067213716.html
TFF transfer dönemini uzattı
TFF transfer dönemini uzattı
Türkiye Futbol Federasyonu, ara transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatıldığını açıkladı. 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T23:44+0300
2023-02-18T23:44+0300
2023-02-18T23:49+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu
transfer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/15/1054082780_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fe385a488872160e7978bbae90db84ac.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün sona erecek 2022-2023 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminin 5 Mart Pazar gününe kadar uzatıldığını duyurdu.Federasyondan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/15/1054082780_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_a65468105191bd05a669c08f5aee0dce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu, transfer
türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu, transfer
TFF transfer dönemini uzattı
23:44 18.02.2023 (güncellendi: 23:49 18.02.2023) Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu, ara transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatıldığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün sona erecek 2022-2023 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminin 5 Mart Pazar gününe kadar uzatıldığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 2022 - 2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.