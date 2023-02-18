https://sputniknews.com.tr/20230218/tbmm-plan-ve-butce-komisyonu-baskani-yilmaz-fay-haritalarina-gore-planlamalar-yapmak-gerekiyor-1067213541.html

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: Fay haritalarına göre planlamalar yapmak gerekiyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: Fay haritalarına göre planlamalar yapmak gerekiyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, deprem tedbirlerine ilişkin "Tespitler neticesinde yenileme çalışmalarını hızlandıracağız. Şehir planlamasında fay... 18.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-18T23:38+0300

2023-02-18T23:38+0300

2023-02-18T23:41+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

cevdet yılmaz

ak parti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/12/1067213397_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_74a34ba35d820d5594a6bbdac120f108.jpg

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, deprem konusunda yapılan çalışmalar ve alınacak tedbirlere ilişkin düzenlenen toplantıda konuştu.Yılmaz, Bingöl Belediyesi Toplantı Salonu'nda deprem tedbirlerine ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve çok büyük etkisi olan iki büyük deprem yaşandığını söyledi.Bingöl'ün depremzedeler için büyük bir dayanışma ruhu gösterdiğini belirten Yılmaz, 1411 kamu personelinin deprem bölgesinde olduğunu kaydetti."5 bin 326 depremzede vatandaşımızı Bingöl'de misafir ediyoruz. Bingöl'de soba, konteyner, seyyar tuvalet ve banyo üretimi yapılarak deprem bölgesine gönderiliyor. STK ve gönüllü kuruluşları da tebrik ediyorum. Can kurtaran profesyonel ekiplerimiz var. Bu ekiplere de teşekkür ediyorum" diyen Yılmaz, ilerleyen dönemde arama kurtarma konusunda ihtiyaç duyulan alet ve ekipmanın geliştirileceğini ifade etti.Bingöl'de yapıların yüzde 25'inin 2003 öncesi yapıldığını kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:Afet zamanlarının birlik ve beraberlik zamanları olduğunu, ihtiyaçlara odaklanılması gereken bir dönemin yaşandığını ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:Toplantıya AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, ilçe belediye başkanları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, cevdet yılmaz, ak parti