https://sputniknews.com.tr/20230218/stoltenberg-nato-icin-en-buyuk-risk-putinin-kazanmasi-olacak-1067200187.html

Stoltenberg: NATO için en büyük risk Putin’in kazanması olacak

Stoltenberg: NATO için en büyük risk Putin’in kazanması olacak

NATO genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna ihtilafında Rusya'nın zaferinin Kuzey Atlantik İttifakı için çatışmanın tırmanma riskinden daha tehlikeli olduğunu... 18.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-18T16:10+0300

2023-02-18T16:10+0300

2023-02-18T16:10+0300

dünya

nato

nato genel sekreteri jens stoltenberg

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/19/1063841030_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1fc2bb06e6eb1af9cd51b86ba7918d84.jpg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna ihtilafında Rusya'nın zaferinin Kuzey Atlantik İttifakı için çatışmanın tırmanma riskinden daha tehlikeli olduğunu söyledi.Stoltenberg, "Birçok kişi Ukrayna'ya verdiğimiz desteğin çatışmayı tırmandırabileceğinden korkuyor. Açık konuşayım: risksiz seçenek yoktur. Ancak en büyük risk Putin'in kazanması olacak" dedi.Stoltenberg ayrıca, NATO’nun aktif olarak silahlanması, ordularını modernize etmesi ve çatışmanın devamına hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, vladimir putin