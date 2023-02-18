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https://sputniknews.com.tr/20230218/stoltenberg-nato-icin-en-buyuk-risk-putinin-kazanmasi-olacak-1067200187.html
Stoltenberg: NATO için en büyük risk Putin’in kazanması olacak
Stoltenberg: NATO için en büyük risk Putin’in kazanması olacak
NATO genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna ihtilafında Rusya'nın zaferinin Kuzey Atlantik İttifakı için çatışmanın tırmanma riskinden daha tehlikeli olduğunu... 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T16:10+0300
2023-02-18T16:10+0300
dünya
nato
nato genel sekreteri jens stoltenberg
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna ihtilafında Rusya'nın zaferinin Kuzey Atlantik İttifakı için çatışmanın tırmanma riskinden daha tehlikeli olduğunu söyledi.Stoltenberg, "Birçok kişi Ukrayna'ya verdiğimiz desteğin çatışmayı tırmandırabileceğinden korkuyor. Açık konuşayım: risksiz seçenek yoktur. Ancak en büyük risk Putin'in kazanması olacak" dedi.Stoltenberg ayrıca, NATO’nun aktif olarak silahlanması, ordularını modernize etmesi ve çatışmanın devamına hazırlanması gerektiğini kaydetti.
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nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, vladimir putin
nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, vladimir putin

Stoltenberg: NATO için en büyük risk Putin’in kazanması olacak

16:10 18.02.2023
© AAJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
© AA
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NATO genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna ihtilafında Rusya'nın zaferinin Kuzey Atlantik İttifakı için çatışmanın tırmanma riskinden daha tehlikeli olduğunu ifade etti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna ihtilafında Rusya'nın zaferinin Kuzey Atlantik İttifakı için çatışmanın tırmanma riskinden daha tehlikeli olduğunu söyledi.
Stoltenberg, "Birçok kişi Ukrayna'ya verdiğimiz desteğin çatışmayı tırmandırabileceğinden korkuyor. Açık konuşayım: risksiz seçenek yoktur. Ancak en büyük risk Putin'in kazanması olacak" dedi.
Stoltenberg ayrıca, NATO’nun aktif olarak silahlanması, ordularını modernize etmesi ve çatışmanın devamına hazırlanması gerektiğini kaydetti.
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