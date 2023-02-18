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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230218/snigirevka-bolge-idaresi-kiev-snigirevkada-provokasyon-hazirligi-yapiyor-1067195571.html
Snigirevka Bölge İdaresi: Kiev, Snigirevka'da provokasyon hazırlığı yapıyor
Snigirevka Bölge İdaresi: Kiev, Snigirevka'da provokasyon hazırlığı yapıyor
Snigirevka Bölge İdaresi Başkanı Yuri Barbaşov, Kiev’in Ukrayna askerleri tarafından öldürülen sivilleri Rus ordusu öldürmüş gibi göstermeyi planladığını... 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T11:39+0300
2023-02-18T11:39+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
saldırı
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Herson’a bağlı Snigirevka Bölge İdaresi Başkanı Yuri Barbaşov, Sputnik’e demecinde Kiev’in kendi kontrolünde bulunan Snegirevka bölgesindeki Ukrayna askerlerinin sivillere yönelik cinayetlerini Rus ordusu yapmış gibi göstermeyi planladığını ifade etti.Barbaşov, “Nikolayev bölge savcısının, şehir Rus ordusunun kontrolü altındayken ölen 27 sivilin cenazelerinin mezarlarından çıkarılmasına ilişkin röportajı bunu gösteriyor” dedi.Snigirevka'nın Rus ordusunun kontrolü altında olduğu sekiz ay boyunca, neredeyse her hafta Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından bombalandığına dikkat çeken yetkili, “Ukrayna ordusu, Snigirevka sakinlerini doğrudan hedef alarak ve kasten öldürdü ve şimdi bu saldırılarılarda ölenleri Rus ordusu öldürmüş gibi göstermeye çalışıyorlar. Rus askerlerinin Snigirevka'da bulundukları süre boyunca, Rus kolluk kuvvetleri tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan zanlıların hepsinin soruşturma faaliyetleri tamamlandıktan sonra sağ salim serbest bırakıldıklarını Ukrayna kolluk kuvvetleri ve yerel halkın iyi bildiğini resmen duyuruyorum” dedi.Barbaşov ayrıca, şu anda Ukrayna medyasının Rus ordusunu itibarsızlaştırmak için bir kampanya yürüttüğüne de vurgu yaptı.
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ukrayna, rusya, saldırı
ukrayna, rusya, saldırı

Snigirevka Bölge İdaresi: Kiev, Snigirevka'da provokasyon hazırlığı yapıyor

11:39 18.02.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYAvrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kiev'de, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kiev'de, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Snigirevka Bölge İdaresi Başkanı Yuri Barbaşov, Kiev’in Ukrayna askerleri tarafından öldürülen sivilleri Rus ordusu öldürmüş gibi göstermeyi planladığını söyledi.
Herson’a bağlı Snigirevka Bölge İdaresi Başkanı Yuri Barbaşov, Sputnik’e demecinde Kiev’in kendi kontrolünde bulunan Snegirevka bölgesindeki Ukrayna askerlerinin sivillere yönelik cinayetlerini Rus ordusu yapmış gibi göstermeyi planladığını ifade etti.
Barbaşov, “Nikolayev bölge savcısının, şehir Rus ordusunun kontrolü altındayken ölen 27 sivilin cenazelerinin mezarlarından çıkarılmasına ilişkin röportajı bunu gösteriyor” dedi.
Snigirevka'nın Rus ordusunun kontrolü altında olduğu sekiz ay boyunca, neredeyse her hafta Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından bombalandığına dikkat çeken yetkili, “Ukrayna ordusu, Snigirevka sakinlerini doğrudan hedef alarak ve kasten öldürdü ve şimdi bu saldırılarılarda ölenleri Rus ordusu öldürmüş gibi göstermeye çalışıyorlar. Rus askerlerinin Snigirevka'da bulundukları süre boyunca, Rus kolluk kuvvetleri tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan zanlıların hepsinin soruşturma faaliyetleri tamamlandıktan sonra sağ salim serbest bırakıldıklarını Ukrayna kolluk kuvvetleri ve yerel halkın iyi bildiğini resmen duyuruyorum” dedi.
Barbaşov ayrıca, şu anda Ukrayna medyasının Rus ordusunu itibarsızlaştırmak için bir kampanya yürüttüğüne de vurgu yaptı.
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