https://sputniknews.com.tr/20230218/prof-dr-naci-gorurden-deprem-bolgesi-uyarisi-beton-dokmeyin-1067195115.html
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem bölgesi uyarısı: 'Beton dökmeyin'
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem bölgesi uyarısı: 'Beton dökmeyin'
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "beton dökmeme" uyarısı yaptı. 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T10:38+0300
2023-02-18T10:38+0300
2023-02-18T10:39+0300
türkiye
naci görür
deprem
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Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu 7.7 ve 7.6 büyüklüğüdeki depremler sonrası enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, artçılar depremler de etkisini göstermeye devam ediyor.Deprem Bilimci Naci Görür, deprem bölgesindeki faaliyetlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesindeki faaliyetlerle ilgili bir uyarım daha olacak: Eğer prekast betonarme kullanmıyorsunuz bir süre o bölgede inşaatlarda beton dökmeyiniz zira çok sık küçüklü büyüklü artçı depremler oluyor. Bu depremler dökülen betonlarda küçük çatlak, kırık ve zafiyet oluşturur" ifadelerini kullandı.
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naci görür, deprem
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem bölgesi uyarısı: 'Beton dökmeyin'
10:38 18.02.2023 (güncellendi: 10:39 18.02.2023) Abone ol
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "beton dökmeme" uyarısı yaptı.
Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu 7.7 ve 7.6 büyüklüğüdeki depremler sonrası enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, artçılar depremler de etkisini göstermeye devam ediyor.
Deprem Bilimci Naci Görür, deprem bölgesindeki faaliyetlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesindeki faaliyetlerle ilgili bir uyarım daha olacak: Eğer prekast betonarme kullanmıyorsunuz bir süre o bölgede inşaatlarda beton dökmeyiniz zira çok sık küçüklü büyüklü artçı depremler oluyor. Bu depremler dökülen betonlarda küçük çatlak, kırık ve zafiyet oluşturur" ifadelerini kullandı.