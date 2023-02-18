https://sputniknews.com.tr/20230218/polis-ceza-yazinca-12-kattan-intihar-girisiminde-bulundu-1067204461.html
Polis ceza yazınca 12. kattan intihar girişiminde bulundu
Polis ceza yazınca 12. kattan intihar girişiminde bulundu
Kastamonu’da polis ekiplerinin ceza yazması sonucu bir şahıs, 12. kattan intihar girişiminde bulundu. 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T18:17+0300
2023-02-18T18:17+0300
2023-02-18T18:17+0300
yaşam
polis
ceza
intihar
intihar girişimi
kastamonu
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Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkii Karamuklar Rezidans'ta meydana gelen olayda, Araç ilçesinden gelen bir şahıs, polis ekiplerinin kendisine ceza yazması sonucu bir apartmanın 12. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ve itfaiye ekiplerini seferber eden şahıs, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230218/merve-bolugur-taha-duymazla-ilgili-pismanligini-paylasti-mesajlarini-simdi-fark-ettim-1067200294.html
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polis, ceza, intihar, intihar girişimi, kastamonu
polis, ceza, intihar, intihar girişimi, kastamonu
Polis ceza yazınca 12. kattan intihar girişiminde bulundu
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Kastamonu’da polis ekiplerinin ceza yazması sonucu bir şahıs, 12. kattan intihar girişiminde bulundu.
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkii Karamuklar Rezidans'ta meydana gelen olayda, Araç ilçesinden gelen bir şahıs, polis ekiplerinin kendisine ceza yazması sonucu bir apartmanın 12. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ve itfaiye ekiplerini seferber eden şahıs, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.