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https://sputniknews.com.tr/20230218/polis-ceza-yazinca-12-kattan-intihar-girisiminde-bulundu-1067204461.html
Polis ceza yazınca 12. kattan intihar girişiminde bulundu
Polis ceza yazınca 12. kattan intihar girişiminde bulundu
Kastamonu’da polis ekiplerinin ceza yazması sonucu bir şahıs, 12. kattan intihar girişiminde bulundu. 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T18:17+0300
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yaşam
polis
ceza
intihar
intihar girişimi
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Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkii Karamuklar Rezidans'ta meydana gelen olayda, Araç ilçesinden gelen bir şahıs, polis ekiplerinin kendisine ceza yazması sonucu bir apartmanın 12. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ve itfaiye ekiplerini seferber eden şahıs, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230218/merve-bolugur-taha-duymazla-ilgili-pismanligini-paylasti-mesajlarini-simdi-fark-ettim-1067200294.html
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polis, ceza, intihar, intihar girişimi, kastamonu
polis, ceza, intihar, intihar girişimi, kastamonu

Polis ceza yazınca 12. kattan intihar girişiminde bulundu

18:17 18.02.2023
© İHA / BEDİRHAN GÖKSUİntihar girişimi
İntihar girişimi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
© İHA / BEDİRHAN GÖKSU
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Kastamonu’da polis ekiplerinin ceza yazması sonucu bir şahıs, 12. kattan intihar girişiminde bulundu.
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkii Karamuklar Rezidans'ta meydana gelen olayda, Araç ilçesinden gelen bir şahıs, polis ekiplerinin kendisine ceza yazması sonucu bir apartmanın 12. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ve itfaiye ekiplerini seferber eden şahıs, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
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