https://sputniknews.com.tr/20230218/polis-ceza-yazinca-12-kattan-intihar-girisiminde-bulundu-1067204461.html

Polis ceza yazınca 12. kattan intihar girişiminde bulundu

Polis ceza yazınca 12. kattan intihar girişiminde bulundu

Kastamonu’da polis ekiplerinin ceza yazması sonucu bir şahıs, 12. kattan intihar girişiminde bulundu. 18.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-18T18:17+0300

2023-02-18T18:17+0300

2023-02-18T18:17+0300

yaşam

polis

ceza

intihar

intihar girişimi

kastamonu

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Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkii Karamuklar Rezidans'ta meydana gelen olayda, Araç ilçesinden gelen bir şahıs, polis ekiplerinin kendisine ceza yazması sonucu bir apartmanın 12. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ve itfaiye ekiplerini seferber eden şahıs, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230218/merve-bolugur-taha-duymazla-ilgili-pismanligini-paylasti-mesajlarini-simdi-fark-ettim-1067200294.html

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polis, ceza, intihar, intihar girişimi, kastamonu