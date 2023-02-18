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Pakistan'da Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü
Pakistan'da Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü
Pakistan’ın Karaçi şehrinde silahlı kişilerin Emniyet Müdürlüğü'ne saldırısı sonucu aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 2... 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T02:07+0300
2023-02-18T02:07+0300
dünya
pakistan
pakistan talibanı
saldırı
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Pakistan'ın Karaçi şehrinde silahlı kişiler, Emniyet Müdürlüğü'ne saldırdı.Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı 8 ila 10 kişi, Karaçi Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı düzenledi.Emniyet ve paramiliter güçlerin birlikte başlattığı operasyon sonucu çıkan çatışmada aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.Operasyonda 2 saldırganın da etkisiz hale getirildiğini aktaran yetkililer, 3 saldırganın da kendisini patlattığını belirtti.İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, saldırganların polis üniforması giydiğini aktardı.TTP saldırıyı üstlendiİçişleri Bakanı Rana Sanaullah, Peşaver’de bir camiye gerçekleştirilen intihar saldırısının ardından ülke genelinde güvenlik tehdidinin var olduğunu belirterek, tüm kurumların alarm durumunda olduğunu söyledi.Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, olayı bir 'terör saldırısı' olarak nitelendirerek, bunu kınadığını kaydetti.Dawn gazetesindeki haberde, saldırıyı Pakistan Talibanı’nın (TTP) üstlendiği belirtildi.Saldırılarında artışPakistan’da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda saldırılar arttı. İslamabad, Afganistan’da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) liderleri tarafından bu saldırıların planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.Pakistan'ın Peşaver şehrinde, 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti.Pakistan, TTP'yi 'terör örgütü' kabul ediyor.
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pakistan, pakistan talibanı, saldırı

Pakistan'da Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü

02:07 18.02.2023
© AAPakistan’ın Karaçi şehrinde silahlı kişilerin Emniyet Müdürlüğüne saldırısı sonucu aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 saldırgan etkisiz hale getirildi.
Pakistan’ın Karaçi şehrinde silahlı kişilerin Emniyet Müdürlüğüne saldırısı sonucu aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 saldırgan etkisiz hale getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
© AA
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Pakistan’ın Karaçi şehrinde silahlı kişilerin Emniyet Müdürlüğü'ne saldırısı sonucu aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 saldırgan etkisiz hale getirildi.
Pakistan'ın Karaçi şehrinde silahlı kişiler, Emniyet Müdürlüğü'ne saldırdı.
Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı 8 ila 10 kişi, Karaçi Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı düzenledi.
Emniyet ve paramiliter güçlerin birlikte başlattığı operasyon sonucu çıkan çatışmada aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.
Operasyonda 2 saldırganın da etkisiz hale getirildiğini aktaran yetkililer, 3 saldırganın da kendisini patlattığını belirtti.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, saldırganların polis üniforması giydiğini aktardı.

TTP saldırıyı üstlendi

İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, Peşaver’de bir camiye gerçekleştirilen intihar saldırısının ardından ülke genelinde güvenlik tehdidinin var olduğunu belirterek, tüm kurumların alarm durumunda olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, olayı bir 'terör saldırısı' olarak nitelendirerek, bunu kınadığını kaydetti.
Dawn gazetesindeki haberde, saldırıyı Pakistan Talibanı’nın (TTP) üstlendiği belirtildi.

Saldırılarında artış

Pakistan’da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda saldırılar arttı. İslamabad, Afganistan’da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) liderleri tarafından bu saldırıların planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.
Pakistan'ın Peşaver şehrinde, 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti.
Pakistan, TTP'yi 'terör örgütü' kabul ediyor.
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