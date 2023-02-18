https://sputniknews.com.tr/20230218/muglanin-akyaka-sahilinde-deniz-suyu-50-metre-cekildi-1067212283.html

Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu 50 metre çekildi

Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu 50 metre çekildi

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildi. 18.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-18T22:54+0300

2023-02-18T22:54+0300

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türkiye

muğla

ula

akyaka

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Muğla’nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun bir haftadır iç kesimlere çekilişi devam ediyor.Bir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı.Akyaka Mahallesi'nde sahile gidenler, suyun çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.Hafta sonu tatili için Akyaka’ya gelen vatandaşlar sahil kenarındaki işletmelerde güneşin tadını çıkarırken, çocuklar da zamanlarını yaklaşık 50 metreye ulaşan deniz suyu çekilmesi sonrası oluşan su adacıklarında oyun oynayarak geçiriyor.Her yıl aynı dönemlerde yaşanan deniz suyu çekilmesinin, gel-git hareketleri ve rüzgar basınç değişikliklerinden kaynaklanabileceği tahmin ediliyor.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “Denizlerimizdeki seviye değişimleri, gel-git hareketleri, rüzgar basınç değişiklikleri deprem sonrası oluşan tusunami etkilere bağlı olarak değişmektedir. Ancak genel itibari ile gel-git hareketleridir. Haftalık, aylık ve yıllık değişebilmektedir" dedi."Gezegenlerin, ayın ve dünyanın konumuna bağlı olarak bu etkiler kimi zaman daha fazla, kimi zaman daha az olabilmektedir" diye devam eden Özçelik, şu bilgileri verdi:

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