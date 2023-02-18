Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230218/muglanin-akyaka-sahilinde-deniz-suyu-50-metre-cekildi-1067212283.html
Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu 50 metre çekildi
Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu 50 metre çekildi
Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildi. 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T22:54+0300
2023-02-18T22:57+0300
türkiye
muğla
ula
akyaka
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/12/1067211269_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7deaf5788e1700c0d57bce280d69405a.jpg
Muğla’nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun bir haftadır iç kesimlere çekilişi devam ediyor.Bir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı.Akyaka Mahallesi'nde sahile gidenler, suyun çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.Hafta sonu tatili için Akyaka’ya gelen vatandaşlar sahil kenarındaki işletmelerde güneşin tadını çıkarırken, çocuklar da zamanlarını yaklaşık 50 metreye ulaşan deniz suyu çekilmesi sonrası oluşan su adacıklarında oyun oynayarak geçiriyor.Her yıl aynı dönemlerde yaşanan deniz suyu çekilmesinin, gel-git hareketleri ve rüzgar basınç değişikliklerinden kaynaklanabileceği tahmin ediliyor.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “Denizlerimizdeki seviye değişimleri, gel-git hareketleri, rüzgar basınç değişiklikleri deprem sonrası oluşan tusunami etkilere bağlı olarak değişmektedir. Ancak genel itibari ile gel-git hareketleridir. Haftalık, aylık ve yıllık değişebilmektedir" dedi."Gezegenlerin, ayın ve dünyanın konumuna bağlı olarak bu etkiler kimi zaman daha fazla, kimi zaman daha az olabilmektedir" diye devam eden Özçelik, şu bilgileri verdi:
https://sputniknews.com.tr/20221205/baraj-sulari-cekilince-1500-yillik-hamam-ve-kilise-kalintilari-ortaya-cikti-1064159463.html
türkiye
muğla
ula
akyaka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/12/1067211269_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_bc4b03fd6ea9bcefd0044b9b76c110fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
muğla, ula, akyaka
muğla, ula, akyaka

Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu 50 metre çekildi

22:54 18.02.2023 (güncellendi: 22:57 18.02.2023)
© İHA / BEKİR TOSUN-Muğla'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun bir haftadır iç kesimlere çekilişi devam ediyor. Bir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı.
Muğla'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun bir haftadır iç kesimlere çekilişi devam ediyor. Bir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
© İHA / BEKİR TOSUN-
Abone olTelegram
Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildi.
Muğla’nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun bir haftadır iç kesimlere çekilişi devam ediyor.
Bir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı.
Akyaka Mahallesi'nde sahile gidenler, suyun çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.
Hafta sonu tatili için Akyaka’ya gelen vatandaşlar sahil kenarındaki işletmelerde güneşin tadını çıkarırken, çocuklar da zamanlarını yaklaşık 50 metreye ulaşan deniz suyu çekilmesi sonrası oluşan su adacıklarında oyun oynayarak geçiriyor.
© İHA / BEKİR TOSUN-Muğla'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun bir haftadır iç kesimlere çekilişi devam ediyor. Bir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı.
Muğla'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun bir haftadır iç kesimlere çekilişi devam ediyor. Bir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
Muğla'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun bir haftadır iç kesimlere çekilişi devam ediyor. Bir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı.
© İHA / BEKİR TOSUN-
Her yıl aynı dönemlerde yaşanan deniz suyu çekilmesinin, gel-git hareketleri ve rüzgar basınç değişikliklerinden kaynaklanabileceği tahmin ediliyor.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “Denizlerimizdeki seviye değişimleri, gel-git hareketleri, rüzgar basınç değişiklikleri deprem sonrası oluşan tusunami etkilere bağlı olarak değişmektedir. Ancak genel itibari ile gel-git hareketleridir. Haftalık, aylık ve yıllık değişebilmektedir" dedi.
© İHA / BEKİR TOSUN-Muğla'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun bir haftadır iç kesimlere çekilişi devam ediyor. Bir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı.
Muğla'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun bir haftadır iç kesimlere çekilişi devam ediyor. Bir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
Muğla'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun bir haftadır iç kesimlere çekilişi devam ediyor. Bir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı.
© İHA / BEKİR TOSUN-
"Gezegenlerin, ayın ve dünyanın konumuna bağlı olarak bu etkiler kimi zaman daha fazla, kimi zaman daha az olabilmektedir" diye devam eden Özçelik, şu bilgileri verdi:

" Tusunami gibi etkiler depremden hemen sonra veya saatler içerisinde uzak kıyalarda etkisini göstermektedir. Bu nedenle şu an için depremden kaynaklı olduğunu söylememiz doğru olmaz. Diğer taraftan gezegenler aynı denizleri çektiği gibi kıtaları da etkilemektedir. Özellikle dolunay dönemlerinde gezegenlerin etkilerinin bütünleşik olarak daha az olduğu dönemlerdir. Ancak literatürde büyük çaplı depremler gel-git hareketlerinden ya da gezegenler arası etkilerine yönelik ciddi etkileri olduğunu söyleyebiliriz.”

© İHA / BEKİR TOSUN-Muğla'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun bir haftadır iç kesimlere çekilişi devam ediyor. Bir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı.
Muğla'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun bir haftadır iç kesimlere çekilişi devam ediyor. Bir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / BEKİR TOSUN-
Muğla'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun bir haftadır iç kesimlere çekilişi devam ediyor. Bir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı.
© İHA / BEKİR TOSUN-Muğla'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun bir haftadır iç kesimlere çekilişi devam ediyor. Bir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı.
Muğla'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun bir haftadır iç kesimlere çekilişi devam ediyor. Bir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / BEKİR TOSUN-
Muğla'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun bir haftadır iç kesimlere çekilişi devam ediyor. Bir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı.
© İHA / BEKİR TOSUN-Muğla'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun bir haftadır iç kesimlere çekilişi devam ediyor. Bir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı.
Muğla'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun bir haftadır iç kesimlere çekilişi devam ediyor. Bir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / BEKİR TOSUN-
Muğla'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun bir haftadır iç kesimlere çekilişi devam ediyor. Bir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı.
© İHA / BEKİR TOSUN-Muğla'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun bir haftadır iç kesimlere çekilişi devam ediyor. Bir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı.
Muğla'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun bir haftadır iç kesimlere çekilişi devam ediyor. Bir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / BEKİR TOSUN-
Muğla'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun bir haftadır iç kesimlere çekilişi devam ediyor. Bir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı.
© İHA / BEKİR TOSUN-Muğla'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun bir haftadır iç kesimlere çekilişi devam ediyor. Bir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı.
Muğla'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun bir haftadır iç kesimlere çekilişi devam ediyor. Bir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / BEKİR TOSUN-
Muğla'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun bir haftadır iç kesimlere çekilişi devam ediyor. Bir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı.
1/5
© İHA / BEKİR TOSUN-
Muğla'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun bir haftadır iç kesimlere çekilişi devam ediyor. Bir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı.
2/5
© İHA / BEKİR TOSUN-
Muğla'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun bir haftadır iç kesimlere çekilişi devam ediyor. Bir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı.
3/5
© İHA / BEKİR TOSUN-
Muğla'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun bir haftadır iç kesimlere çekilişi devam ediyor. Bir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı.
4/5
© İHA / BEKİR TOSUN-
Muğla'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun bir haftadır iç kesimlere çekilişi devam ediyor. Bir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı.
5/5
© İHA / BEKİR TOSUN-
Muğla'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun bir haftadır iç kesimlere çekilişi devam ediyor. Bir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı.
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, mitolojide 'Bin pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen, Bayramiç barajında kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle Skepsis Antik Kenti'ne ait yaklaşık 1500 yıllık hamam ve kilise kalıntıları ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
YAŞAM
Baraj suları çekilince 1500 yıllık hamam ve kilise kalıntıları ortaya çıktı
5 Aralık 2022, 10:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала