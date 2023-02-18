https://sputniknews.com.tr/20230218/macaristan-avrupa-kieve-silah-tedarikinde-baris-gucu-gonderme-noktasina-da-gelebilir-1067209094.html

Macaristan: Avrupa, Kiev'e silah tedarikinde ‘barış gücü’ gönderme noktasına da gelebilir

Macaristan: Avrupa, Kiev'e silah tedarikinde ‘barış gücü’ gönderme noktasına da gelebilir

Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa'nın sürekli olarak Rusya ile savaşın eşiğinde olduğunu, Batı'nın Kiev'e giderek daha ölümcül silahlar tedarik ettiğinden ve... 18.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-18T21:26+0300

2023-02-18T21:26+0300

2023-02-18T21:26+0300

ukrayna krizi

macaristan

ukrayna

viktor orban

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2022 yılının sonuçlarına atfettiği konuşmasında Avrupa ülkelerinin ‘çatıda uyurgezerler gibi’ Rusya ile sürekli olarak savaşın eşiğinde denge sağlamaya çalıştığını söyledi.Orban, “Eğer silah sağlıyorsanız, uydu bilgileri sağlıyorsanız, savaşan taraflardan birinin askerlerini eğitiyorsanız, tüm devlet aygıtının işini finanse ediyorsanız, diğer tarafa ise yaptırımlar uyguluyorsanız, o zaman ne derseniz deyin ama şimdilik dolaylı olsa da savaşa katılmış oluyorsunuz” diye konuştu.Almanya’nın Ukrayna’ya kask tedarik etmekle başladığına dikkat çeken Orban, “Ölümcül olmayan silah tedariki ile devam ettik, şimdi tanklar gönderiyoruz ve artık savaş uçakları da gündemde, yakında sözüm ona barış gücü birliklerini de duyabiliriz” vurgusunu yaptı.Macaristan başbakanı, ülkesi için tek doğru çıkış yolunun ‘iki Slav halkı arasında’ gerçekleşen ve Macarların ‘kendi çatışması’ olmayan çatışmadan uzak durmak olduğunun altını çizdi.

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macaristan, ukrayna, viktor orban