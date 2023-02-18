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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230218/macaristan-avrupa-kieve-silah-tedarikinde-baris-gucu-gonderme-noktasina-da-gelebilir-1067209094.html
Macaristan: Avrupa, Kiev'e silah tedarikinde ‘barış gücü’ gönderme noktasına da gelebilir
Macaristan: Avrupa, Kiev'e silah tedarikinde ‘barış gücü’ gönderme noktasına da gelebilir
Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa'nın sürekli olarak Rusya ile savaşın eşiğinde olduğunu, Batı'nın Kiev'e giderek daha ölümcül silahlar tedarik ettiğinden ve... 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T21:26+0300
2023-02-18T21:26+0300
ukrayna krizi
macaristan
ukrayna
viktor orban
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2022 yılının sonuçlarına atfettiği konuşmasında Avrupa ülkelerinin ‘çatıda uyurgezerler gibi’ Rusya ile sürekli olarak savaşın eşiğinde denge sağlamaya çalıştığını söyledi.Orban, “Eğer silah sağlıyorsanız, uydu bilgileri sağlıyorsanız, savaşan taraflardan birinin askerlerini eğitiyorsanız, tüm devlet aygıtının işini finanse ediyorsanız, diğer tarafa ise yaptırımlar uyguluyorsanız, o zaman ne derseniz deyin ama şimdilik dolaylı olsa da savaşa katılmış oluyorsunuz” diye konuştu.Almanya’nın Ukrayna’ya kask tedarik etmekle başladığına dikkat çeken Orban, “Ölümcül olmayan silah tedariki ile devam ettik, şimdi tanklar gönderiyoruz ve artık savaş uçakları da gündemde, yakında sözüm ona barış gücü birliklerini de duyabiliriz” vurgusunu yaptı.Macaristan başbakanı, ülkesi için tek doğru çıkış yolunun ‘iki Slav halkı arasında’ gerçekleşen ve Macarların ‘kendi çatışması’ olmayan çatışmadan uzak durmak olduğunun altını çizdi.
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macaristan, ukrayna, viktor orban
macaristan, ukrayna, viktor orban

Macaristan: Avrupa, Kiev'e silah tedarikinde ‘barış gücü’ gönderme noktasına da gelebilir

21:26 18.02.2023
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinSilah - Ukrayna - operasyon - Rusya
Silah - Ukrayna - operasyon - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa'nın sürekli olarak Rusya ile savaşın eşiğinde olduğunu, Batı'nın Kiev'e giderek daha ölümcül silahlar tedarik ettiğinden ve hatta ‘barış gücü birlikleri’ gönderme noktasına gelebileceğinden fiilen dolaylı savaş halinde olduğunu belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2022 yılının sonuçlarına atfettiği konuşmasında Avrupa ülkelerinin ‘çatıda uyurgezerler gibi’ Rusya ile sürekli olarak savaşın eşiğinde denge sağlamaya çalıştığını söyledi.
Orban, “Eğer silah sağlıyorsanız, uydu bilgileri sağlıyorsanız, savaşan taraflardan birinin askerlerini eğitiyorsanız, tüm devlet aygıtının işini finanse ediyorsanız, diğer tarafa ise yaptırımlar uyguluyorsanız, o zaman ne derseniz deyin ama şimdilik dolaylı olsa da savaşa katılmış oluyorsunuz” diye konuştu.
Almanya’nın Ukrayna’ya kask tedarik etmekle başladığına dikkat çeken Orban, “Ölümcül olmayan silah tedariki ile devam ettik, şimdi tanklar gönderiyoruz ve artık savaş uçakları da gündemde, yakında sözüm ona barış gücü birliklerini de duyabiliriz” vurgusunu yaptı.
Macaristan başbakanı, ülkesi için tek doğru çıkış yolunun ‘iki Slav halkı arasında’ gerçekleşen ve Macarların ‘kendi çatışması’ olmayan çatışmadan uzak durmak olduğunun altını çizdi.
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