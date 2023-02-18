https://sputniknews.com.tr/20230218/istanbulda-yarin-bazi-vapur-seferleri-yapilamayacak-1067210732.html

İstanbul'da yarın bazı vapur seferleri yapılamayacak

İstanbul'da yarın bazı vapur seferleri yapılamayacak

Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması dolayısıyla yarın 07.00-08.45 saatlerindeki Kadıköy-Karaköy-Eminönü vapur seferleri yapılamayacak. 18.02.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

sahil güvenlik

sahil güvenlik

kadıköy

karaköy

eminönü

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Pazar sabahı bazı Kadıköy-Karaköy-Eminönü vapur seferlerinin yapılamayacağı belirtilidi.Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, yarın 07.00 ile 08.45 saatleri arasında Sahil Güvenlik ekiplerince Yeni Kadıköy İskelesi çevresinde dalgıç çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.Açıklamada, söz konusu çalışma nedeniyle bu saatler arasındaki Kadıköy-Karaköy-Eminönü vapur seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.Diğer seferlerde de anlık iptal ve gecikmelerin yaşanabileceği belirtilen açıklamada, yolcuların planlarının aksamaması için iptal sefer duyurularını takip etmeleri gerektiği bildirildi.

türkiye

kadıköy

karaköy

eminönü

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sahil güvenlik, sahil güvenlik, kadıköy, karaköy, eminönü