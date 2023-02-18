https://sputniknews.com.tr/20230218/istanbulda-yarin-bazi-vapur-seferleri-yapilamayacak-1067210732.html
İstanbul'da yarın bazı vapur seferleri yapılamayacak
İstanbul'da yarın bazı vapur seferleri yapılamayacak
Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması dolayısıyla yarın 07.00-08.45 saatlerindeki Kadıköy-Karaköy-Eminönü vapur seferleri yapılamayacak. 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T22:35+0300
2023-02-18T22:35+0300
2023-02-18T22:37+0300
türkiye
sahil güvenlik
sahil güvenlik
kadıköy
karaköy
eminönü
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Pazar sabahı bazı Kadıköy-Karaköy-Eminönü vapur seferlerinin yapılamayacağı belirtilidi.Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, yarın 07.00 ile 08.45 saatleri arasında Sahil Güvenlik ekiplerince Yeni Kadıköy İskelesi çevresinde dalgıç çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.Açıklamada, söz konusu çalışma nedeniyle bu saatler arasındaki Kadıköy-Karaköy-Eminönü vapur seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.Diğer seferlerde de anlık iptal ve gecikmelerin yaşanabileceği belirtilen açıklamada, yolcuların planlarının aksamaması için iptal sefer duyurularını takip etmeleri gerektiği bildirildi.
türkiye
kadıköy
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sahil güvenlik, sahil güvenlik, kadıköy, karaköy, eminönü
sahil güvenlik, sahil güvenlik, kadıköy, karaköy, eminönü
İstanbul'da yarın bazı vapur seferleri yapılamayacak
22:35 18.02.2023 (güncellendi: 22:37 18.02.2023) Abone ol
Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması dolayısıyla yarın 07.00-08.45 saatlerindeki Kadıköy-Karaköy-Eminönü vapur seferleri yapılamayacak.
Pazar sabahı bazı Kadıköy-Karaköy-Eminönü vapur seferlerinin yapılamayacağı belirtilidi.
Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, yarın 07.00 ile 08.45 saatleri arasında Sahil Güvenlik ekiplerince Yeni Kadıköy İskelesi çevresinde dalgıç çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu çalışma nedeniyle bu saatler arasındaki Kadıköy-Karaköy-Eminönü vapur seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.
Diğer seferlerde de anlık iptal ve gecikmelerin yaşanabileceği belirtilen açıklamada, yolcuların planlarının aksamaması için iptal sefer duyurularını takip etmeleri gerektiği bildirildi.