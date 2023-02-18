https://sputniknews.com.tr/20230218/icisleri-bakanligi-afetzedeleri-tasiyacak-nakliye-firmalarinin-fiyat-tarifelerini-belirledi--1067208654.html
İçişleri Bakanlığı afetzedeleri taşıyacak nakliye firmalarının fiyat tarifelerini belirledi
İçişleri Bakanlığı afetzedeleri taşıyacak nakliye firmalarının fiyat tarifelerini belirledi
İçişleri Bakanlığı, nakliye firmalarının piyasa koşullarındaki taşınma bedelleri üzerinden bölgesel koşulları da değerlendirerek aşağı ya da yukarı yönlü... 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T21:13+0300
2023-02-18T21:13+0300
2023-02-18T21:18+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
içişleri bakanlığı
nakliye
deprem
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İçişleri Bakanlığı, afetzedelerin taşınma sürecinde fahiş fiyat uygulanmasının önüne geçmek için oda temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla yapılan görüşmeler sonucu, nakliye firmalarının fiyat tarifelerini belirledi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, valiliklere 'Afet Bölgelerinde Eşya Taşıma Tarifeleri' konulu genelge gönderildi.Buna göre, nakliye firmaları, piyasa koşullarındaki taşınma bedelleri üzerinden bölgesel koşulları da değerlendirerek aşağı ya da yukarı yönlü yüzde 15 esneklik bandında fiyatlandırma yapacak.Evden eve eşya taşıma bedeli, genelgeye göre, 4 artı 1'e kadar daireler için piyasa koşullarında, şehir içi (25 kilometre dahil) işçilik bedeliyle birlikte azami 6 bin lira, il sınırları dahilinde ilçeler arasında işçilik bedeli dahil azami 9 bin lira olacak.Şehirler arası evden eve eşya taşıma işinde, şehir içi taşıma bedeli 6 bin liraya azami ilave olarak (25 kilometreyi aşan kısmı için) kilometre başına 10 lira, ayrıca 1000 lira varış noktası asansör bedeli, 2 bin lira varış noktası işçilik bedeli ve 1000 lira şoför ücreti eklenecek.Taşıma işlerinde asansör kiralanması halinde, onuncu kata kadar azami asansör kiralama bedeli 1000 lira, bu katın üzerindeki her kat için ilave 100 lira kiralama bedeli alınacak.
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içişleri bakanlığı, nakliye, deprem
içişleri bakanlığı, nakliye, deprem
İçişleri Bakanlığı afetzedeleri taşıyacak nakliye firmalarının fiyat tarifelerini belirledi
21:13 18.02.2023 (güncellendi: 21:18 18.02.2023) Abone ol
İçişleri Bakanlığı, nakliye firmalarının piyasa koşullarındaki taşınma bedelleri üzerinden bölgesel koşulları da değerlendirerek aşağı ya da yukarı yönlü yüzde15 esneklik bandında fiyatlandırma yapacaklarını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, afetzedelerin taşınma sürecinde fahiş fiyat uygulanmasının önüne geçmek için oda temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla yapılan görüşmeler sonucu, nakliye firmalarının fiyat tarifelerini belirledi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, valiliklere 'Afet Bölgelerinde Eşya Taşıma Tarifeleri' konulu genelge gönderildi.
Buna göre, nakliye firmaları, piyasa koşullarındaki taşınma bedelleri üzerinden bölgesel koşulları da değerlendirerek aşağı ya da yukarı yönlü yüzde 15 esneklik bandında fiyatlandırma yapacak.
Evden eve eşya taşıma bedeli, genelgeye göre, 4 artı 1'e kadar daireler için piyasa koşullarında, şehir içi (25 kilometre dahil) işçilik bedeliyle birlikte azami 6 bin lira, il sınırları dahilinde ilçeler arasında işçilik bedeli dahil azami 9 bin lira olacak.
Şehirler arası evden eve eşya taşıma işinde, şehir içi taşıma bedeli 6 bin liraya azami ilave olarak (25 kilometreyi aşan kısmı için) kilometre başına 10 lira, ayrıca 1000 lira varış noktası asansör bedeli, 2 bin lira varış noktası işçilik bedeli ve 1000 lira şoför ücreti eklenecek.
Taşıma işlerinde asansör kiralanması halinde, onuncu kata kadar azami asansör kiralama bedeli 1000 lira, bu katın üzerindeki her kat için ilave 100 lira kiralama bedeli alınacak.