https://sputniknews.com.tr/20230218/hatayda-depremin-296-saatinde-enkaz-altindan-biri-cocuk-3-kisi-sag-cikarildi-1067196072.html

Hatay'da depremin 296. saatinde enkaz altından biri çocuk 3 kişi sağ çıkarıldı

Hatay'da depremin 296. saatinde enkaz altından biri çocuk 3 kişi sağ çıkarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296... 18.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-18T11:48+0300

2023-02-18T11:48+0300

2023-02-18T12:34+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı.Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde kurtarıldı.General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde yıkılan binanın enkazında ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.Kırgızistan'dan gelenlerin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen yoğun çalışmada, 3 kişinin canlı olduğu tespit edildi.Enkazın altında belirlenen bölgeye yoğunlaşan ekipler, depremin 296. saatinde henüz kimlikleri belirlenemeyen bir çocuk ile kadın ve erkeği kurtardı.Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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