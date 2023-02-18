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https://sputniknews.com.tr/20230218/fbiin-bilgisayar-agina-siber-saldiri-1067191179.html
FBI'ın bilgisayar ağına siber saldırı
FBI'ın bilgisayar ağına siber saldırı
ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) bilgisayar ağına siber saldırı düzenlendiği ve büronun saldırıyı kontrol altına almaya çalıştığı bildirildi. 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T04:17+0300
2023-02-18T04:17+0300
dünya
fbi
federal soruşturma bürosu (fbi)
siber saldırı
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Amerikan medyasına açıklama yapan FBI kaynakları, son günlerde büronun bilgisayar ağının bir kısmına siber saldırıyla erişim sağlandığını açıkladı.CNN televizyonuna bilgi veren ancak isminin açıklanmasını istemeyen FBI yetkilileri, korsanların büronun çocuk cinsel istismarı görüntülerinin soruşturulmasında kullanılan bilgisayar sistemlerine eriştiğini söyledi.Yetkililer, saldırıdan etkilenen birimin FBI'ın en büyük ve en yüksek profilli ofislerinden biri olan FBI New York Saha Ofisi ile ilgili olduğunu belirtti.FBI'ın yaptığı basın açıklamasında ise "FBI olaydan haberdar ve olayla ilgili ek bilgi elde etmek için çalışıyor. Bu, kontrol altında ve münferit bir olaydır. Soruşturma devam ettiği için FBI şu anda daha faza yorum yapmayacak" ifadeleri kullanıldı.
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fbi, federal soruşturma bürosu (fbi), siber saldırı
fbi, federal soruşturma bürosu (fbi), siber saldırı

FBI'ın bilgisayar ağına siber saldırı

04:17 18.02.2023
CC BY 2.0 / / FBI
FBI - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
CC BY 2.0 / /
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ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) bilgisayar ağına siber saldırı düzenlendiği ve büronun saldırıyı kontrol altına almaya çalıştığı bildirildi.
Amerikan medyasına açıklama yapan FBI kaynakları, son günlerde büronun bilgisayar ağının bir kısmına siber saldırıyla erişim sağlandığını açıkladı.
CNN televizyonuna bilgi veren ancak isminin açıklanmasını istemeyen FBI yetkilileri, korsanların büronun çocuk cinsel istismarı görüntülerinin soruşturulmasında kullanılan bilgisayar sistemlerine eriştiğini söyledi.
Yetkililer, saldırıdan etkilenen birimin FBI'ın en büyük ve en yüksek profilli ofislerinden biri olan FBI New York Saha Ofisi ile ilgili olduğunu belirtti.
FBI'ın yaptığı basın açıklamasında ise "FBI olaydan haberdar ve olayla ilgili ek bilgi elde etmek için çalışıyor. Bu, kontrol altında ve münferit bir olaydır. Soruşturma devam ettiği için FBI şu anda daha faza yorum yapmayacak" ifadeleri kullanıldı.
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