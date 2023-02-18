https://sputniknews.com.tr/20230218/fatih-erbakan-tokinin-yaptigi-binalarin-hicbir-sekilde-depremden-etkilenmedigini-gorduk-1067212960.html

Fatih Erbakan: TOKİ'nin yaptığı binaların hiçbir şekilde depremden etkilenmediğini gördük

Fatih Erbakan: TOKİ'nin yaptığı binaların hiçbir şekilde depremden etkilenmediğini gördük

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan "TOKİ'nin yaptığı binaların hiçbir şekilde depremden etkilenmediğini gördük, demek ki sağlam zemin ve sağlam... 18.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-18T23:07+0300

2023-02-18T23:07+0300

2023-02-18T23:08+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

fatih erbakan

deprem

toki

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde incelemelerde ve taziye ziyaretlerinde bulunan Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, bölgeden ayrılmak üzere gittiği Elazığ Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.Erbakan, parti olarak depremlerden etkilenen Hatay, Adıyaman ve Malatya'nın merkez, ilçe ve beldelerinde incelemelerde bulunduklarını, depremzedelere başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini söyledi.Depremin ilk anından itibaren 12 bine yakın teşkilat mensubunun bölgedeki arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine destek olduğunu belirten Erbakan, şunları ifade etti:Böyle felaketlerin bir daha yaşanmaması için öncesinde tedbir almanın son derece önemli olduğunu vurgulayan Erbakan, şunları kaydetti:

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fatih erbakan, deprem, toki