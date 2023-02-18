https://sputniknews.com.tr/20230218/disisleri-bakan-yardimciliklarina-yeni-atama-1067186104.html

Dışişleri Bakan yardımcılıklarına yeni atama

Dışişleri Bakan yardımcılıklarına yeni atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Dışişleri Bakan yardımcılıklarına... 18.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-18T00:25+0300

2023-02-18T00:25+0300

2023-02-18T00:37+0300

atama

politika

dışişleri

dışişleri bakanı

burak akçapar

mehmet kemal bozay

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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince İspanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Burak Akçapar ve Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay atandı.Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddesi gereğince Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı atandı.

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Sputnik Türkiye

atama, dışişleri, dışişleri bakanı, burak akçapar, mehmet kemal bozay