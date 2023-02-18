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Dışişleri Bakan yardımcılıklarına yeni atama
Dışişleri Bakan yardımcılıklarına yeni atama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Dışişleri Bakan yardımcılıklarına... 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T00:25+0300
2023-02-18T00:37+0300
atama
politika
dışişleri
dışişleri bakanı
burak akçapar
mehmet kemal bozay
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince İspanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Burak Akçapar ve Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay atandı.Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddesi gereğince Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı atandı.
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atama, dışişleri, dışişleri bakanı, burak akçapar, mehmet kemal bozay
atama, dışişleri, dışişleri bakanı, burak akçapar, mehmet kemal bozay

Dışişleri Bakan yardımcılıklarına yeni atama

00:25 18.02.2023 (güncellendi: 00:37 18.02.2023)
© AAResmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı
Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Dışişleri Bakan yardımcılıklarına Burak Akçapar ve Mehmet Kemal Bozay atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince İspanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Burak Akçapar ve Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay atandı.
Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddesi gereğince Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı atandı.
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