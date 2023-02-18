https://sputniknews.com.tr/20230218/cumhurbaskani-yardimcisi-fuat-oktay-enkazlarin-hemen-hemen-tamamina-ulastik-1067207869.html
Fuat Oktay: 830 bin 806 binadan 105 bini yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı olarak saptandı
Fuat Oktay: 830 bin 806 binadan 105 bini yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı olarak saptandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, deprem bölgesinde 830 bin 806 binada hasar tespitinin yapıldığını, 105 bininin yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı olarak... 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T20:12+0300
2023-02-18T20:12+0300
2023-02-18T20:43+0300
fuat oktay
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
enkaz
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından detaylar şöyle:
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fuat oktay, deprem, enkaz
fuat oktay, deprem, enkaz
Fuat Oktay: 830 bin 806 binadan 105 bini yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı olarak saptandı
20:12 18.02.2023 (güncellendi: 20:43 18.02.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, deprem bölgesinde 830 bin 806 binada hasar tespitinin yapıldığını, 105 bininin yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı olarak saptandığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından detaylar şöyle:
“Yaraları sarmaktan ziyade durumu ajite etmeye çalışanlar var.
257 bin çalışanımızla ayrım gözetmeksizin çaba gösteriyoruz.
181 bin 423 güvenlik görevlimiz sahada görev yapıyor.
Ölümüne yardıma giden güvenlik güçlerimize dil uzatanlar var.
830 bin 806 binanın yüzde 49’u oturulabilir konumda. 830 bin 806 binada hasar tespiti yapıldı, 105 bini yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı olarak saptandı.
(Deprem bölgesindeki tarihi eserler) İncelenen eser sayısı 433'tür. Ağır hasarlı 121, orta hasarlı 66, az hasarlı 57 olarak tespit edilmiştir.
Fahiş fiyatlarla kira artışlarına cüret edenler olduğunu biliyoruz. Bu, afet üzerinden fırsatçılıktır, bunun hesabını sorarız, soracağız da.