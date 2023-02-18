https://sputniknews.com.tr/20230218/cumhurbaskani-yardimcisi-fuat-oktay-enkazlarin-hemen-hemen-tamamina-ulastik-1067207869.html

Fuat Oktay: 830 bin 806 binadan 105 bini yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı olarak saptandı

Fuat Oktay: 830 bin 806 binadan 105 bini yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı olarak saptandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, deprem bölgesinde 830 bin 806 binada hasar tespitinin yapıldığını, 105 bininin yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı olarak... 18.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-18T20:12+0300

2023-02-18T20:12+0300

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fuat oktay

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

enkaz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından detaylar şöyle:

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fuat oktay, deprem, enkaz