https://sputniknews.com.tr/20230218/blinken-pasinyan-ve-aliyev-erivan-ile-baku-arasindaki-baris-surecinin-onemine-vurgu-yapti-1067207307.html
Blinken, Paşinyan ve Aliyev buluştu: Erivan ile Bakü arasındaki barış sürecinin önemi vurgulandı
Blinken, Paşinyan ve Aliyev buluştu: Erivan ile Bakü arasındaki barış sürecinin önemi vurgulandı
Ermenistan hükümeti, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azerbaycan lideri Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın yaptıkları görüşmede Erivan ile Bakü arasındaki... 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T19:25+0300
2023-02-18T19:25+0300
2023-02-18T19:29+0300
dünya
ilham aliyev
antony blinken
nikol paşinyan
azerbaycan
ermenistan
barış anlaşması
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Ermenistan Bakanlar Kabinesi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Münih’te bir araya geldi.Hükümetin resmi sitesinde yayınlanan açıklamada, tarafların Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşması taslağı üzerindeki çalışmaların gidişatı, ayrıca bölgesel ulaşım altyapılarındaki engellerin kaldırılması ve iki ülke arasındaki sınırın Prag'da varılan anlaşmaya uygun şekilde çizilmesi ile ilgili konulara değinildiği kaydedildi.Açıklamada, “Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin tutarlılığının sağlanmasının önemine dikkat çekildi. Paşinyan, Ermeni tarafının bölgede uzun vadeli barış ve istikrarı garanti edecek böyle bir anlaşmanın imzalanmasını sağlama niyetini teyit etti” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230218/cin-bu-ay-icinde-ukrayna-ile-ilgili-baris-plani-hazirlayacak-1067204950.html
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ilham aliyev, antony blinken, nikol paşinyan, azerbaycan, ermenistan, barış anlaşması
ilham aliyev, antony blinken, nikol paşinyan, azerbaycan, ermenistan, barış anlaşması
Blinken, Paşinyan ve Aliyev buluştu: Erivan ile Bakü arasındaki barış sürecinin önemi vurgulandı
19:25 18.02.2023 (güncellendi: 19:29 18.02.2023) Abone ol
Ermenistan hükümeti, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azerbaycan lideri Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın yaptıkları görüşmede Erivan ile Bakü arasındaki barış sürecinin sürdürülmesinin önemine dikkat çekildiğini duyurdu.
Ermenistan Bakanlar Kabinesi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Münih’te bir araya geldi.
Hükümetin resmi sitesinde yayınlanan açıklamada, tarafların Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşması taslağı üzerindeki çalışmaların gidişatı, ayrıca bölgesel ulaşım altyapılarındaki engellerin kaldırılması ve iki ülke arasındaki sınırın Prag'da varılan anlaşmaya uygun şekilde çizilmesi ile ilgili konulara değinildiği kaydedildi.
Açıklamada, “Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin tutarlılığının sağlanmasının önemine dikkat çekildi. Paşinyan, Ermeni tarafının bölgede uzun vadeli barış ve istikrarı garanti edecek böyle bir anlaşmanın imzalanmasını sağlama niyetini teyit etti” ifadelerine yer verildi.