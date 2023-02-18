https://sputniknews.com.tr/20230218/blinken-pasinyan-ve-aliyev-erivan-ile-baku-arasindaki-baris-surecinin-onemine-vurgu-yapti-1067207307.html

Blinken, Paşinyan ve Aliyev buluştu: Erivan ile Bakü arasındaki barış sürecinin önemi vurgulandı

Blinken, Paşinyan ve Aliyev buluştu: Erivan ile Bakü arasındaki barış sürecinin önemi vurgulandı

Ermenistan hükümeti, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azerbaycan lideri Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın yaptıkları görüşmede Erivan ile Bakü arasındaki... 18.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-18T19:25+0300

2023-02-18T19:25+0300

2023-02-18T19:29+0300

dünya

ilham aliyev

antony blinken

nikol paşinyan

azerbaycan

ermenistan

barış anlaşması

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Ermenistan Bakanlar Kabinesi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Münih’te bir araya geldi.Hükümetin resmi sitesinde yayınlanan açıklamada, tarafların Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşması taslağı üzerindeki çalışmaların gidişatı, ayrıca bölgesel ulaşım altyapılarındaki engellerin kaldırılması ve iki ülke arasındaki sınırın Prag'da varılan anlaşmaya uygun şekilde çizilmesi ile ilgili konulara değinildiği kaydedildi.Açıklamada, “Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin tutarlılığının sağlanmasının önemine dikkat çekildi. Paşinyan, Ermeni tarafının bölgede uzun vadeli barış ve istikrarı garanti edecek böyle bir anlaşmanın imzalanmasını sağlama niyetini teyit etti” ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230218/cin-bu-ay-icinde-ukrayna-ile-ilgili-baris-plani-hazirlayacak-1067204950.html

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ilham aliyev, antony blinken, nikol paşinyan, azerbaycan, ermenistan, barış anlaşması