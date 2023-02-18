Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230218/blinken-pasinyan-ve-aliyev-erivan-ile-baku-arasindaki-baris-surecinin-onemine-vurgu-yapti-1067207307.html
Blinken, Paşinyan ve Aliyev buluştu: Erivan ile Bakü arasındaki barış sürecinin önemi vurgulandı
Blinken, Paşinyan ve Aliyev buluştu: Erivan ile Bakü arasındaki barış sürecinin önemi vurgulandı
Ermenistan hükümeti, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azerbaycan lideri Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın yaptıkları görüşmede Erivan ile Bakü arasındaki... 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T19:25+0300
2023-02-18T19:29+0300
dünya
ilham aliyev
antony blinken
nikol paşinyan
azerbaycan
ermenistan
barış anlaşması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/12/1067207161_0:316:3073:2044_1920x0_80_0_0_81aa4afaaa332758238ba56ab5f77c73.jpg
Ermenistan Bakanlar Kabinesi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Münih’te bir araya geldi.Hükümetin resmi sitesinde yayınlanan açıklamada, tarafların Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşması taslağı üzerindeki çalışmaların gidişatı, ayrıca bölgesel ulaşım altyapılarındaki engellerin kaldırılması ve iki ülke arasındaki sınırın Prag'da varılan anlaşmaya uygun şekilde çizilmesi ile ilgili konulara değinildiği kaydedildi.Açıklamada, “Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin tutarlılığının sağlanmasının önemine dikkat çekildi. Paşinyan, Ermeni tarafının bölgede uzun vadeli barış ve istikrarı garanti edecek böyle bir anlaşmanın imzalanmasını sağlama niyetini teyit etti” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230218/cin-bu-ay-icinde-ukrayna-ile-ilgili-baris-plani-hazirlayacak-1067204950.html
azerbaycan
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/12/1067207161_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_933878a25e94228fc835c4e9da200312.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ilham aliyev, antony blinken, nikol paşinyan, azerbaycan, ermenistan, barış anlaşması
ilham aliyev, antony blinken, nikol paşinyan, azerbaycan, ermenistan, barış anlaşması

Blinken, Paşinyan ve Aliyev buluştu: Erivan ile Bakü arasındaki barış sürecinin önemi vurgulandı

19:25 18.02.2023 (güncellendi: 19:29 18.02.2023)
© AFP 2023 / PETR DAVID JOSEKABD, Ermenistan, Azerbaycan buluşması
ABD, Ermenistan, Azerbaycan buluşması - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
© AFP 2023 / PETR DAVID JOSEK
Abone olTelegram
Ermenistan hükümeti, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azerbaycan lideri Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın yaptıkları görüşmede Erivan ile Bakü arasındaki barış sürecinin sürdürülmesinin önemine dikkat çekildiğini duyurdu.
Ermenistan Bakanlar Kabinesi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Münih’te bir araya geldi.
Hükümetin resmi sitesinde yayınlanan açıklamada, tarafların Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşması taslağı üzerindeki çalışmaların gidişatı, ayrıca bölgesel ulaşım altyapılarındaki engellerin kaldırılması ve iki ülke arasındaki sınırın Prag'da varılan anlaşmaya uygun şekilde çizilmesi ile ilgili konulara değinildiği kaydedildi.
Açıklamada, “Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin tutarlılığının sağlanmasının önemine dikkat çekildi. Paşinyan, Ermeni tarafının bölgede uzun vadeli barış ve istikrarı garanti edecek böyle bir anlaşmanın imzalanmasını sağlama niyetini teyit etti” ifadelerine yer verildi.
Munich Security Conference - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
Ukrayna krizi
Çin, bu ay içinde Ukrayna ile ilgili barış planı hazırlayacak
18:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала