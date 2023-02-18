https://sputniknews.com.tr/20230218/beyaz-saray-rusyada-iktidar-degisikligini-amaclamiyoruz-1067186245.html
Beyaz Saray: Rusya’da iktidar değişikliğini amaçlamıyoruz
Beyaz Saray: Rusya’da iktidar değişikliğini amaçlamıyoruz
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin Rusya hükümetine yönelik politikasının değişmediğini belirtti. 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T00:40+0300
2023-02-18T00:40+0300
2023-02-18T00:40+0300
dünya
joe biden
rusya
abd
vladimir putin
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Kirby, bugünkü basın toplantısında, “Rusya hükümetine yönelik politikamızda değişiklik yok” ifadesini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden, geçen yılki Polonya ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkenin başında kalmaması gerektiğini söylemişti. Ardından Beyaz Saray, Biden’in bu açıklamasında iktidar değişikliği çağrısının aranmaması gerektiğini savunmuştu.Biden gelecek hafta yine Polonya’ya giderek bir konuşma yapacak.
https://sputniknews.com.tr/20220327/abd-rusya-yonetimini-degistirme-niyetinde-degiliz-bidenin-sozleri-insani-bir-tepkiydi-1055085251.html
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joe biden, rusya, abd, vladimir putin
joe biden, rusya, abd, vladimir putin
Beyaz Saray: Rusya’da iktidar değişikliğini amaçlamıyoruz
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin Rusya hükümetine yönelik politikasının değişmediğini belirtti.
Kirby, bugünkü basın toplantısında, “Rusya hükümetine yönelik politikamızda değişiklik yok” ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden, geçen yılki Polonya ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkenin başında kalmaması gerektiğini söylemişti. Ardından Beyaz Saray, Biden’in bu açıklamasında iktidar değişikliği çağrısının aranmaması gerektiğini savunmuştu.
Biden gelecek hafta yine Polonya’ya giderek bir konuşma yapacak.