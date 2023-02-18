https://sputniknews.com.tr/20230218/bakan-koca-salgin-hastalik-riski-yok-ama-olmayacagi-anlamina-gelmiyor-1067197401.html
Bakan Koca: Salgın hastalık riski yok ama olmayacağı anlamına gelmiyor
Bakan Koca: Salgın hastalık riski yok ama olmayacağı anlamına gelmiyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 ili etkileyen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 13. gününde arama-kurtarma ve yardım çalışmaları devam ederken, bölgedeki... 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T13:26+0300
2023-02-18T13:26+0300
2023-02-18T13:35+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
fahrettin koca
sağlık bakanlığı
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Koca, deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.Koca, şunları kaydetti:"Salgın hastalık riski yok. Şu anda yok. Ama bu dönemde bir salgın hastalık riski olmaması için önlemler alıyoruz. Şu anda bildirilen kolera, tifo gibi bir vakaya rastlanmadı. Salgın ve enfeksiyonun vatandaşlarımızın güvenli suya, hijyenik tuvalete ulaşması ve güvenli gıda tüketimiyle önlenebileceğini biliyoruz. Şebeke suyunun bir an önce tüm ilde sağlanmasına çalışılıyor. Düzenli analizlerle klorlama yapıyoruz. Analizlerde şu ana kadar ciddi bir sorun görülmedi. Çöp toplama ve yaygın kireçleme ve ilaçlama yapıyoruz. Haşere ve kemirgenlere karşı bu şekilde önlem alıyoruz.Amasya Valisi’nin koordinesinde; su sağlama sorumluluğu Konya Büyükşehir Belediyesi’nde, çöp toplama Gebze Belediye Başkanlığı'nda, Gölcük Belediyesi de ilaçlama yapıyor. Çöp, su ve ilaçlama bu üç belediyenin sorumluluğunda; toplam 38 belediyenin çalışmasıyla yürütülmekte. Bunların arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Denizli gibi belediyeler de var."
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fahrettin koca, sağlık bakanlığı
fahrettin koca, sağlık bakanlığı
Bakan Koca: Salgın hastalık riski yok ama olmayacağı anlamına gelmiyor
13:26 18.02.2023 (güncellendi: 13:35 18.02.2023) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 ili etkileyen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 13. gününde arama-kurtarma ve yardım çalışmaları devam ederken, bölgedeki hastalık ihtimali konusunda, “Şu anda salgın hastalık riski yok. Ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. O nedenle salgın hastalık olmaması için tedbirler alıyoruz” dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Koca, deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.
"Salgın hastalık riski yok. Şu anda yok. Ama bu dönemde bir salgın hastalık riski olmaması için önlemler alıyoruz. Şu anda bildirilen kolera, tifo gibi bir vakaya rastlanmadı. Salgın ve enfeksiyonun vatandaşlarımızın güvenli suya, hijyenik tuvalete ulaşması ve güvenli gıda tüketimiyle önlenebileceğini biliyoruz. Şebeke suyunun bir an önce tüm ilde sağlanmasına çalışılıyor. Düzenli analizlerle klorlama yapıyoruz. Analizlerde şu ana kadar ciddi bir sorun görülmedi. Çöp toplama ve yaygın kireçleme ve ilaçlama yapıyoruz. Haşere ve kemirgenlere karşı bu şekilde önlem alıyoruz.
Amasya Valisi’nin koordinesinde; su sağlama sorumluluğu Konya Büyükşehir Belediyesi’nde, çöp toplama Gebze Belediye Başkanlığı'nda, Gölcük Belediyesi de ilaçlama yapıyor. Çöp, su ve ilaçlama bu üç belediyenin sorumluluğunda; toplam 38 belediyenin çalışmasıyla yürütülmekte. Bunların arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Denizli gibi belediyeler de var."