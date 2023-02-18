https://sputniknews.com.tr/20230218/bakan-cavusoglu-ulkemizi-de-ayaga-kaldiracagiz-daha-da-guclenecegiz-1067207445.html

Bakan Çavuşoğlu: Ülkemizi de ayağa kaldıracağız, daha da güçleneceğiz

Bakan Çavuşoğlu: Ülkemizi de ayağa kaldıracağız, daha da güçleneceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devlet ve milletin el ele vererek tüm deprem bölgelerini ayağa kaldıracağını belirterek, "Acımız ortak ve birlik, beraberlik... 18.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-18T20:05+0300

2023-02-18T20:05+0300

2023-02-18T20:08+0300

mevlüt çavuşoğlu

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

depremzede

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/12/1067207585_0:234:2811:1815_1920x0_80_0_0_f6cb985f4fb233bf13e5019f79abb713.jpg

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Malatya'daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Malatya'da da depremin etkili olduğu diğer iller gibi her şeyin kontrol altına alındığını söyledi.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un depremin ilk gününden itibaren Malatya'da bulunduklarını belirten Çavuşoğlu, "Sayın bakanlarımızın koordinesinde tüm kuruluşlarımız, kurumlarımız, askerimiz, jandarmamız, polisimiz, gönüllülerimiz, korucularımız ve farklı bölgelerden gelen yine belediyelerimiz, koordinatör valilerimiz, yani devletimizin tüm kurumları burada, Malatya'da da her yerde olduğu gibi depremzede kardeşlerimizin imdadına koştular. Biz de Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın koordinesinde Ankara'dan takip ettik. Fırsat buldukça da sahaya gelip buradaki çalışmalara küçük de olsa destek vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.Çavuşoğlu, depremin ilk gününden itibaren dost ve müttefik ülkelerin temsilcilerini ağırladıklarını dile getirerek, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyar Saidov ile Gaziantep'te bir araya geldiklerini ifade etti.Malatya'da yaptığı incelemelerde bakanların gayretli çalışmalarıyla vatandaşların öncelikle çadır ihtiyacının karşılandığını, yiyecek, barınma, çocukların eğitimi gibi konuların da koordine edildiğini gördüklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:Çavuşoğlu, bugüne kadar 102 ülkeden yardım teklifi geldiğini, 89 ülkeden de yardım ulaştırıldığını belirterek şunları kaydetti:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mevlüt çavuşoğlu, deprem, depremzede