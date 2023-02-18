https://sputniknews.com.tr/20230218/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ile-ikby-baskani-barzani-munihte-gorustu-1067213072.html

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile IKBY Başkanı Barzani Münih'te görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile IKBY Başkanı Barzani Münih'te görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani Münih'te bir araya geldi. 18.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-18T23:07+0300

2023-02-18T23:07+0300

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türkiye

azerbaycan

neçirvan barzani

ilham aliyev

münih

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Barzani, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında görüşme gerçekleştirdi.Görüşme için Aliyev'e teşekkür eden Barzani, Azerbaycan ile IKBY ilişkilerinin geliştirilmesi için büyük potansiyel olduğunu söyledi.Barzani, Aliyev'in vizyoner politikalarıyla Azerbaycan'ın büyük başarılar elde ettiğini belirterek tebriklerini iletti.IKBY ile Azerbaycan'ın ortak tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğunu söyleyen Barzani, bölgenin Türkiye ile de çok yakın ilişkileri olduğunu ve bu konuda ortak işbirliği projelerinin değerlendirilebileceğini ifade etti.Aliyev de Azerbaycan ile Türkiye arasında kardeşlik ilişkileri olduğunu belirterek gelecekte üçlü işbirliği mekanizmalarının değerlendirilebileceğini söyledi.Azerbaycan ile IKBY arasında ekonomi ve ticaret alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi için büyük potansiyel olduğunu söyleyen Aliyev, bu nedenle iş çevreleri arasında doğrudan ilişkilerin kurulmasının, ayrıca iş konseyi formatında çeşitli kuruluşların oluşturulmasının gözden geçirilebileceğini kaydetti.

türkiye

azerbaycan

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