https://sputniknews.com.tr/20230218/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ile-ikby-baskani-barzani-munihte-gorustu-1067213072.html
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile IKBY Başkanı Barzani Münih'te görüştü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile IKBY Başkanı Barzani Münih'te görüştü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani Münih'te bir araya geldi. 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T23:07+0300
2023-02-18T23:07+0300
2023-02-18T23:13+0300
türkiye
azerbaycan
neçirvan barzani
ilham aliyev
münih
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Barzani, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında görüşme gerçekleştirdi.Görüşme için Aliyev'e teşekkür eden Barzani, Azerbaycan ile IKBY ilişkilerinin geliştirilmesi için büyük potansiyel olduğunu söyledi.Barzani, Aliyev'in vizyoner politikalarıyla Azerbaycan'ın büyük başarılar elde ettiğini belirterek tebriklerini iletti.IKBY ile Azerbaycan'ın ortak tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğunu söyleyen Barzani, bölgenin Türkiye ile de çok yakın ilişkileri olduğunu ve bu konuda ortak işbirliği projelerinin değerlendirilebileceğini ifade etti.Aliyev de Azerbaycan ile Türkiye arasında kardeşlik ilişkileri olduğunu belirterek gelecekte üçlü işbirliği mekanizmalarının değerlendirilebileceğini söyledi.Azerbaycan ile IKBY arasında ekonomi ve ticaret alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi için büyük potansiyel olduğunu söyleyen Aliyev, bu nedenle iş çevreleri arasında doğrudan ilişkilerin kurulmasının, ayrıca iş konseyi formatında çeşitli kuruluşların oluşturulmasının gözden geçirilebileceğini kaydetti.
türkiye
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azerbaycan, neçirvan barzani, ilham aliyev, münih
azerbaycan, neçirvan barzani, ilham aliyev, münih
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile IKBY Başkanı Barzani Münih'te görüştü
23:07 18.02.2023 (güncellendi: 23:13 18.02.2023) Abone ol
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani Münih'te bir araya geldi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Barzani, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme için Aliyev'e teşekkür eden Barzani, Azerbaycan ile IKBY ilişkilerinin geliştirilmesi için büyük potansiyel olduğunu söyledi.
Barzani, Aliyev'in vizyoner politikalarıyla Azerbaycan'ın büyük başarılar elde ettiğini belirterek tebriklerini iletti.
IKBY ile Azerbaycan'ın ortak tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğunu söyleyen Barzani, bölgenin Türkiye ile de çok yakın ilişkileri olduğunu ve bu konuda ortak işbirliği projelerinin değerlendirilebileceğini ifade etti.
Aliyev de Azerbaycan ile Türkiye arasında kardeşlik ilişkileri olduğunu belirterek gelecekte üçlü işbirliği mekanizmalarının değerlendirilebileceğini söyledi.
Azerbaycan ile IKBY arasında ekonomi ve ticaret alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi için büyük potansiyel olduğunu söyleyen Aliyev, bu nedenle iş çevreleri arasında doğrudan ilişkilerin kurulmasının, ayrıca iş konseyi formatında çeşitli kuruluşların oluşturulmasının gözden geçirilebileceğini kaydetti.