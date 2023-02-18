https://sputniknews.com.tr/20230218/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-depremzede-cocuklarin-cemaatlere-verildigi-iddiasi-dogru-degil-1067198326.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Depremzede çocukların cemaatlere verildiği iddiası doğru değil
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Depremzede çocukların cemaatlere verildiği iddiası doğru değil
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Depremzede çocuklar cemaatlere verildi iddiası' başlıklı haberlerle ilgili bir açıklama yayımladı. Haberde bahsi geçen... 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T14:20+0300
2023-02-18T14:20+0300
2023-02-18T14:20+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
deprem
depremzede
türkiye
suriye
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'Depremzede çocuklar cemaatlere verildi iddiası' başlıklı haberlerle ilgili bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şunları aktardı:
https://sputniknews.com.tr/20230218/kendi-tiriyla-fransadan-yola-cikan-24-yasindaki-kadin-depremzedeler-icin-turkiyeye-yardim-getirdi-1067196950.html
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, deprem, depremzede, türkiye, suriye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, deprem, depremzede, türkiye, suriye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Depremzede çocukların cemaatlere verildiği iddiası doğru değil
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Depremzede çocuklar cemaatlere verildi iddiası' başlıklı haberlerle ilgili bir açıklama yayımladı. Haberde bahsi geçen adreste 'savaş mağduru Suriyeli kadınlar ile çocuklarının olduğu ve herhangi bir istismarın söz konusu olmadığı' belirtildi.
'Depremzede çocuklar cemaatlere verildi iddiası' başlıklı haberlerle ilgili bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şunları aktardı:
"Haberde bahsi geçen konu ile ilgili olarak 10.02.2023 tarihinde belirtilen adrese kolluk ve Beykoz Sosyal Hizmetler Merkezi (SHM) ekiplerimizle hane ziyareti gerçekleştirilmiştir. Yapılan tespit neticesinde hanede kalan refakatsiz konumda olan herhangi bir çocuğa rastlanılmamış olup hanede kalanların Suriye’deki savaşta eşlerini kaybeden yabancı uyruklu kadınlar ile çocuklarının olduğu, çocuklar açısından herhangi bir ihmal ve istismar bulgusunun bulunmadığı tespit edilmiştir. Hane ziyareti sonrasında ailelere Bakanlığımız hizmetleri ve bu hizmetlere ihtiyaç duymaları halinde temas kurabilecekleri iletişim kanalları ile ilgili gerekli bilgilendirme de yapılmıştır."