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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230218/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-depremzede-cocuklarin-cemaatlere-verildigi-iddiasi-dogru-degil-1067198326.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Depremzede çocukların cemaatlere verildiği iddiası doğru değil
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Depremzede çocukların cemaatlere verildiği iddiası doğru değil
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Depremzede çocuklar cemaatlere verildi iddiası' başlıklı haberlerle ilgili bir açıklama yayımladı. Haberde bahsi geçen... 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T14:20+0300
2023-02-18T14:20+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
deprem
depremzede
türkiye
suriye
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'Depremzede çocuklar cemaatlere verildi iddiası' başlıklı haberlerle ilgili bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şunları aktardı:
https://sputniknews.com.tr/20230218/kendi-tiriyla-fransadan-yola-cikan-24-yasindaki-kadin-depremzedeler-icin-turkiyeye-yardim-getirdi-1067196950.html
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, deprem, depremzede, türkiye, suriye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, deprem, depremzede, türkiye, suriye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Depremzede çocukların cemaatlere verildiği iddiası doğru değil

14:20 18.02.2023
© AAAile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Depremzede çocuklar cemaatlere verildi iddiası' başlıklı haberlerle ilgili bir açıklama yayımladı. Haberde bahsi geçen adreste 'savaş mağduru Suriyeli kadınlar ile çocuklarının olduğu ve herhangi bir istismarın söz konusu olmadığı' belirtildi.
'Depremzede çocuklar cemaatlere verildi iddiası' başlıklı haberlerle ilgili bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şunları aktardı:
"Haberde bahsi geçen konu ile ilgili olarak 10.02.2023 tarihinde belirtilen adrese kolluk ve Beykoz Sosyal Hizmetler Merkezi (SHM) ekiplerimizle hane ziyareti gerçekleştirilmiştir. Yapılan tespit neticesinde hanede kalan refakatsiz konumda olan herhangi bir çocuğa rastlanılmamış olup hanede kalanların Suriye’deki savaşta eşlerini kaybeden yabancı uyruklu kadınlar ile çocuklarının olduğu, çocuklar açısından herhangi bir ihmal ve istismar bulgusunun bulunmadığı tespit edilmiştir. Hane ziyareti sonrasında ailelere Bakanlığımız hizmetleri ve bu hizmetlere ihtiyaç duymaları halinde temas kurabilecekleri iletişim kanalları ile ilgili gerekli bilgilendirme de yapılmıştır."
Kendi tırıyla Fransa'dan yola çıkan 24 yaşındaki kadın, depremzedeler için Türkiye'ye yardım getirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Kendi tırıyla Fransa'dan yola çıkan 24 yaşındaki kadın, depremzedeler için Türkiye'ye yardım getirdi
13:46
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