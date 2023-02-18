https://sputniknews.com.tr/20230218/agir-hasar-goren-binadan-canini-kurtardi-ama-20-yildir-orada-oturduguna-inandiramadi-1067197709.html
Ağır hasar gören binadan canını kurtardı ama 20 yıldır orada oturduğuna inandıramadı
Ağır hasar gören binadan canını kurtardı ama 20 yıldır orada oturduğuna inandıramadı
Diyarbakır’da, depremden ağır hasar gören evden canını kurtaran Hasan Nazlı, gittiği kaymakamlıkta “Orada oturmuyorsunuz, ev boş” cevabı aldı. 20 yıldır aynı... 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T13:37+0300
2023-02-18T13:37+0300
2023-02-18T13:38+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
diyarbakır
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden en çok etkilenen 10 ilden biri olan Diyarbakır’da hasar tespit çalışmaları sürüyor. En çok hasarın yaşandığı ve genellikle gelir düzeyi düşük, günlük işlerde çalışan vatandaşların oturduğu merkez Bağlar İlçesi’nde tespit edilen ağır hasarlı binalar boşaltılıyor. Az hasarlı binalara da halen girmeye çekinen depremzedeler, çadırlarda, spor salonlarında ve okullarda kalıyor. Evleri ağır hasarlı olan vatandaşlar ise içeriden birkaç parça eşya çıkarma telaşında.Ağır hasarlı binadan eşyalarını çıkarmaya çalışıyorlarBağlar İlçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde oturan sakinlerden Hasan Nazlı, onlardan biri. Kaldığı dairenin bulunduğu apartman depremde ağır hasar gören Nazlı, 7 kişilik ailesiyle spor salonunda kalıyor. Komşularıyla birlikte apartman önünde bekleyen ve kalan eşyaları çıkarma çabasında olan Nazlı’nın, Bağlar Kaymakamlığı’na yaptığı başvuruda hiç beklemediği bir sorunla karşılaştı.’20 yıldır burada oturuyorum ama ‘orada oturmuyorsunuz’ diyorlar’20 yıldır bu apartmanda kaldığını söyleyen Nazlı, geçtiğimiz gün kızının Kaymakamlığa yaptığı başvuruda personelin “Bu dairede oturmuyorsunuz, bu daire boş” dediğini söyledi. “Komşularım burada, biliyorlar” diyen Nazlı “Kızım gitmiş ‘Ev boştur, siz orada oturmuyorsunuz’ demişler. Bir de böyle vicdansızlık yapılıyor. 20 yıldır burada oturuyorum ama ‘yok orada oturmuyorsunuz’ diyorlar. O kadar da vicdansızlık olur mu?” dedi.‘Tapum da var’Evden eşyaların yarısını çıkaran ve kalan yarısını çıkarmaya çalışan Nazlı, elindeki tapuyu göstererek “Böyle bir şey nasıl olur? Tapum var, komşularım burada, 20 senedir ben burada yaşıyorum” diyerek, dairede oturduğuna inandırmaya ve yaşadığı bu sorunun çözülmesini bekliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230217/afet-bolgesinde-salgin-hastalik-riski-bitlenme-ve-uyuz-ciddi-bir-problem-haline-geldi-1067181599.html
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diyarbakır, deprem, depremzede, afet, kahramanmaraş, hatay, malatya, adıyaman, adana, şanlıurfa
diyarbakır, deprem, depremzede, afet, kahramanmaraş, hatay, malatya, adıyaman, adana, şanlıurfa
Ağır hasar gören binadan canını kurtardı ama 20 yıldır orada oturduğuna inandıramadı
13:37 18.02.2023 (güncellendi: 13:38 18.02.2023) Abone ol
Özel
Diyarbakır’da, depremden ağır hasar gören evden canını kurtaran Hasan Nazlı, gittiği kaymakamlıkta “Orada oturmuyorsunuz, ev boş” cevabı aldı. 20 yıldır aynı dairede olduğunu söyleyen Nazlı, şimdi orada oturduğunu kanıtlamaya çalışıyor.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden en çok etkilenen 10 ilden biri olan Diyarbakır’da hasar tespit çalışmaları sürüyor. En çok hasarın yaşandığı ve genellikle gelir düzeyi düşük, günlük işlerde çalışan vatandaşların oturduğu merkez Bağlar İlçesi’nde tespit edilen ağır hasarlı binalar boşaltılıyor. Az hasarlı binalara da halen girmeye çekinen depremzedeler, çadırlarda, spor salonlarında ve okullarda kalıyor. Evleri ağır hasarlı olan vatandaşlar ise içeriden birkaç parça eşya çıkarma telaşında.
Ağır hasarlı binadan eşyalarını çıkarmaya çalışıyorlar
Bağlar İlçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde oturan sakinlerden Hasan Nazlı, onlardan biri. Kaldığı dairenin bulunduğu apartman depremde ağır hasar gören Nazlı, 7 kişilik ailesiyle spor salonunda kalıyor. Komşularıyla birlikte apartman önünde bekleyen ve kalan eşyaları çıkarma çabasında olan Nazlı’nın, Bağlar Kaymakamlığı’na yaptığı başvuruda hiç beklemediği bir sorunla karşılaştı.
’20 yıldır burada oturuyorum ama ‘orada oturmuyorsunuz’ diyorlar’
20 yıldır bu apartmanda kaldığını söyleyen Nazlı, geçtiğimiz gün kızının Kaymakamlığa yaptığı başvuruda personelin “Bu dairede oturmuyorsunuz, bu daire boş” dediğini söyledi. “Komşularım burada, biliyorlar” diyen Nazlı “Kızım gitmiş ‘Ev boştur, siz orada oturmuyorsunuz’ demişler. Bir de böyle vicdansızlık yapılıyor. 20 yıldır burada oturuyorum ama ‘yok orada oturmuyorsunuz’ diyorlar. O kadar da vicdansızlık olur mu?” dedi.
‘Tapum da var’
Evden eşyaların yarısını çıkaran ve kalan yarısını çıkarmaya çalışan Nazlı, elindeki tapuyu göstererek “Böyle bir şey nasıl olur? Tapum var, komşularım burada, 20 senedir ben burada yaşıyorum” diyerek, dairede oturduğuna inandırmaya ve yaşadığı bu sorunun çözülmesini bekliyor.