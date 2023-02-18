https://sputniknews.com.tr/20230218/afetzedeler-gecici-kimlik-belgelerini-e-devletten-alabilecek-1067195686.html
Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet’ten alabilecek
Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet’ten alabilecek
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen vatandaşlar, kimlik kartı başvurusu yapmadan... 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T11:43+0300
2023-02-18T11:43+0300
2023-02-18T11:43+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kimlik
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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremde kimliklerini kaybeden ve yeni kimlik çıkarmak isteyen vatandaşlar için açıklama yaptı.Açıklamada, yeni kimlik başvurusuna gerek kalmadan, e-devlet üzerinden geçici kimlik belgelerinin alınabileceği bildirildi.Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıklamasında, "Depremden etkilenen illerimizdeki afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerini azaltmak amacıyla kimlik kartı başvurusuna gerek olmaksızın geçici kimlik belgelerinin e-Devlet üzerinden alınabilmesine olanak sağlandı. Geçici kimlik belgesini, depremden etkilenen illerimizde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan vatandaşlarımız yararlanabilecek. Depremden etkilenen illerimizde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan afetzede vatandaşlarımız, kendisi, veli ya da vasisi olduklarının geçici kimlik belgesini e-Devlet’ten barkodlu alabiliyor" denildi.e-devlet'ten alınan barkodlu geçici kimlik belgesi üç ay, yeni kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli olacak.
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deprem, kimlik
Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet’ten alabilecek
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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen vatandaşlar, kimlik kartı başvurusu yapmadan, geçici kimlik belgelerini e-devlet üzerinden alabilecek.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremde kimliklerini kaybeden ve yeni kimlik çıkarmak isteyen vatandaşlar için açıklama yaptı.
Açıklamada, yeni kimlik başvurusuna gerek kalmadan, e-devlet üzerinden geçici kimlik belgelerinin alınabileceği bildirildi.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıklamasında, "Depremden etkilenen illerimizdeki afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerini azaltmak amacıyla kimlik kartı başvurusuna gerek olmaksızın geçici kimlik belgelerinin e-Devlet üzerinden alınabilmesine olanak sağlandı. Geçici kimlik belgesini, depremden etkilenen illerimizde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan vatandaşlarımız yararlanabilecek. Depremden etkilenen illerimizde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan afetzede vatandaşlarımız, kendisi, veli ya da vasisi olduklarının geçici kimlik belgesini e-Devlet’ten barkodlu alabiliyor" denildi.
e-devlet'ten alınan barkodlu geçici kimlik belgesi üç ay, yeni kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli olacak.