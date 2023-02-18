https://sputniknews.com.tr/20230218/adanada-yikilan-binalara-iliskin-tutuklananlarin-sayisi-13e-yukseldi-1067194882.html

Adana'da yıkılan binalara ilişkin tutuklananların sayısı 13'e yükseldi

Adana'da yıkılan binalara ilişkin tutuklananların sayısı 13'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Adana'da tutuklu sayısı 13'e yükseldi 18.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-18T09:45+0300

2023-02-18T09:45+0300

2023-02-18T09:45+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

adana

tutuklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066974360_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_ceb19964c55e299d9b04062fc228edcc.jpg

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturmada tutuklananların sayısı 13'e yükseldi.Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentteki Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanlarının Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasıyla ilgili soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen Muzaffer M. de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Böylece, soruşturmada tutuklananların sayısı 13'e yükseldi.Adana'da, depremde yıkılan bazı binalara ilişkin yürütülen soruşturmada, 13 Şubat'ta 1, 14 Şubat'ta 5, 16 Şubat'ta 6 şüpheli tutuklanmıştı.

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adana, tutuklama