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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230218/adanada-yikilan-binalara-iliskin-tutuklananlarin-sayisi-13e-yukseldi-1067194882.html
Adana'da yıkılan binalara ilişkin tutuklananların sayısı 13'e yükseldi
Adana'da yıkılan binalara ilişkin tutuklananların sayısı 13'e yükseldi
Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Adana'da tutuklu sayısı 13'e yükseldi 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T09:45+0300
2023-02-18T09:45+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adana
tutuklama
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Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturmada tutuklananların sayısı 13'e yükseldi.Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentteki Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanlarının Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasıyla ilgili soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen Muzaffer M. de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Böylece, soruşturmada tutuklananların sayısı 13'e yükseldi.Adana'da, depremde yıkılan bazı binalara ilişkin yürütülen soruşturmada, 13 Şubat'ta 1, 14 Şubat'ta 5, 16 Şubat'ta 6 şüpheli tutuklanmıştı.
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adana, tutuklama
adana, tutuklama

Adana'da yıkılan binalara ilişkin tutuklananların sayısı 13'e yükseldi

09:45 18.02.2023
© AFP 2023 / AAREF WATADdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
© AFP 2023 / AAREF WATAD
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Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Adana'da tutuklu sayısı 13'e yükseldi
Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturmada tutuklananların sayısı 13'e yükseldi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentteki Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanlarının Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasıyla ilgili soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen Muzaffer M. de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Böylece, soruşturmada tutuklananların sayısı 13'e yükseldi.
Adana'da, depremde yıkılan bazı binalara ilişkin yürütülen soruşturmada, 13 Şubat'ta 1, 14 Şubat'ta 5, 16 Şubat'ta 6 şüpheli tutuklanmıştı.
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