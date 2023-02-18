https://sputniknews.com.tr/20230218/abdli-eski-istihbarat-subayi-abd-kendi-cikari-icin-herhangi-bir-nato-muttefikine-saldirmaya-hazir-1067194997.html
ABD’li eski istihbarat subayı: ABD kendi çıkarı için herhangi bir NATO müttefikine saldırmaya hazır
ABD’li eski istihbarat subayı: ABD kendi çıkarı için herhangi bir NATO müttefikine saldırmaya hazır
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, ABD’nin kendi çıkarı için herhangi bir NATO müttefikine saldırmaya hazır olduğunu söyledi. 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T10:03+0300
2023-02-18T10:03+0300
2023-02-18T10:03+0300
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nato
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ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, Judging Freedom YouTube kanalına verdiği demeçte, ABD'nin kendi çıkarları için herhangi bir NATO müttefikine saldırmaktan çekinmeyeceğini söyledi.Ritter, “Eğer NATO üyesiyseniz, açıkça söylüyorum, ittifak için bir numaralı tehdit ABD'dir. Almanya'ya acımasızca saldırdık! Her şeyin burada duracağını, ihtiyaçlarımızın karşılanması için kimseye saldırmayacağımızı sanmayın. NATO, Washington'un çıkarına olmadığı sürece kimseye yardım etmez. Almanya, uygun fiyatlı Rus gazını alma arzusundan dolayı ‘rahatsız edici’ hale geldiğinde, onu sırtından bıçakladık!” dediABD’nin NATO'yu gerektiğinde kırmaya hazır oldukları bir araç olarak kullandığına vurgu yapan Ritter, tüm bunların ittifakın var olmak için hiçbir nedeni olmadığını kanıtladığını belirtti.
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abd, nato
ABD’li eski istihbarat subayı: ABD kendi çıkarı için herhangi bir NATO müttefikine saldırmaya hazır
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, ABD’nin kendi çıkarı için herhangi bir NATO müttefikine saldırmaya hazır olduğunu söyledi.
ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, Judging Freedom YouTube kanalına verdiği demeçte, ABD'nin kendi çıkarları için herhangi bir NATO müttefikine saldırmaktan çekinmeyeceğini söyledi.
Ritter, “Eğer NATO üyesiyseniz, açıkça söylüyorum, ittifak için bir numaralı tehdit ABD'dir. Almanya'ya acımasızca saldırdık! Her şeyin burada duracağını, ihtiyaçlarımızın karşılanması için kimseye saldırmayacağımızı sanmayın. NATO, Washington'un çıkarına olmadığı sürece kimseye yardım etmez. Almanya, uygun fiyatlı Rus gazını alma arzusundan dolayı ‘rahatsız edici’ hale geldiğinde, onu sırtından bıçakladık!” dedi
ABD’nin NATO'yu gerektiğinde kırmaya hazır oldukları bir araç olarak kullandığına vurgu yapan Ritter, tüm bunların ittifakın var olmak için hiçbir nedeni olmadığını kanıtladığını belirtti.