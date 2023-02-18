https://sputniknews.com.tr/20230218/abdli-eski-istihbarat-subayi-abd-kendi-cikari-icin-herhangi-bir-nato-muttefikine-saldirmaya-hazir-1067194997.html

ABD’li eski istihbarat subayı: ABD kendi çıkarı için herhangi bir NATO müttefikine saldırmaya hazır

ABD’li eski istihbarat subayı: ABD kendi çıkarı için herhangi bir NATO müttefikine saldırmaya hazır

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, ABD’nin kendi çıkarı için herhangi bir NATO müttefikine saldırmaya hazır olduğunu söyledi. 18.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-18T10:03+0300

2023-02-18T10:03+0300

2023-02-18T10:03+0300

dünya

abd

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/09/1061017464_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b28efa2b228a391bcf1da50a8e569c3a.jpg

ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, Judging Freedom YouTube kanalına verdiği demeçte, ABD'nin kendi çıkarları için herhangi bir NATO müttefikine saldırmaktan çekinmeyeceğini söyledi.Ritter, “Eğer NATO üyesiyseniz, açıkça söylüyorum, ittifak için bir numaralı tehdit ABD'dir. Almanya'ya acımasızca saldırdık! Her şeyin burada duracağını, ihtiyaçlarımızın karşılanması için kimseye saldırmayacağımızı sanmayın. NATO, Washington'un çıkarına olmadığı sürece kimseye yardım etmez. Almanya, uygun fiyatlı Rus gazını alma arzusundan dolayı ‘rahatsız edici’ hale geldiğinde, onu sırtından bıçakladık!” dediABD’nin NATO'yu gerektiğinde kırmaya hazır oldukları bir araç olarak kullandığına vurgu yapan Ritter, tüm bunların ittifakın var olmak için hiçbir nedeni olmadığını kanıtladığını belirtti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, nato