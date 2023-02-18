https://sputniknews.com.tr/20230218/abd-disisleri-bakani-blinken-turkiyeye-geliyor-deprem-bolgesini-ziyaret-edecek-1067198913.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor: Deprem bölgesini ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor: Deprem bölgesini ziyaret edecek

19-20 Şubat'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan iki büyük deprem sonrası bölgeyi ziyaret etmesi planlanıyor. 18.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-18T14:41+0300

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türkiye

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afet

depremzede

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında 'dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek' amacıyla 19-20 Şubat tarihlerinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirileceği duyuruldu. Bakanın, ABD’nin de yardım faaliyetlerini sürdürdüğü deprem bölgesini ziyaret etmesi ve 20 Şubat günü Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili bir görüşme gerçekleştirmesinin planlandığı duyuruldu.

https://sputniknews.com.tr/20230218/kendi-tiriyla-fransadan-yola-cikan-24-yasindaki-kadin-depremzedeler-icin-turkiyeye-yardim-getirdi-1067196950.html

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