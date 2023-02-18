https://sputniknews.com.tr/20230218/abd-disisleri-bakani-blinken-turkiyeye-geliyor-deprem-bolgesini-ziyaret-edecek-1067198913.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor: Deprem bölgesini ziyaret edecek
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor: Deprem bölgesini ziyaret edecek
19-20 Şubat'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan iki büyük deprem sonrası bölgeyi ziyaret etmesi planlanıyor. 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T14:41+0300
2023-02-18T14:41+0300
2023-02-18T14:41+0300
türkiye
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abd
antony blinken
yardım
deprem
afet
depremzede
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında 'dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek' amacıyla 19-20 Şubat tarihlerinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirileceği duyuruldu. Bakanın, ABD’nin de yardım faaliyetlerini sürdürdüğü deprem bölgesini ziyaret etmesi ve 20 Şubat günü Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili bir görüşme gerçekleştirmesinin planlandığı duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20230218/kendi-tiriyla-fransadan-yola-cikan-24-yasindaki-kadin-depremzedeler-icin-turkiyeye-yardim-getirdi-1067196950.html
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türkiye, abd, antony blinken, yardım, deprem, afet, depremzede
türkiye, abd, antony blinken, yardım, deprem, afet, depremzede
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor: Deprem bölgesini ziyaret edecek
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19-20 Şubat'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan iki büyük deprem sonrası bölgeyi ziyaret etmesi planlanıyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında 'dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek' amacıyla 19-20 Şubat tarihlerinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirileceği duyuruldu. Bakanın, ABD’nin de yardım faaliyetlerini sürdürdüğü deprem bölgesini ziyaret etmesi ve 20 Şubat günü Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili bir görüşme gerçekleştirmesinin planlandığı duyuruldu.