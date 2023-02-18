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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230218/6li-masanin-genel-baskanlari-deprem-gundemiyle-toplaniyor-1067200067.html
6'lı masanın genel başkanları 'deprem' gündemiyle toplanıyor
6'lı masanın genel başkanları 'deprem' gündemiyle toplanıyor
Millet İttifakı'nı oluşturan altı partinin genel başkanları, 11 kenti etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremleri konuşmak için bir araya geldi. 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T15:51+0300
2023-02-18T15:51+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
6'lı masa
chp
iyi parti
meral akşener
kemal kılıçdaroğlu
gültekin uysal
demokrat parti (dp)
saadet partisi
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Depremler dolayısıyla 13 Şubat'taki toplantıyı erteleyen Millet İttifakı partileri, 'deprem' gündemiyle toplandı. Saadet Partisinin ev sahipliğinde yapılan toplantı, saat 14.20'de başladı. Toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230218/emniyet-genel-mudurlugu-provokatif-paylasimlarda-bulunan-127-kisi-gozaltina-alindi-24u-tutuklandi-1067199169.html
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deprem, 6'lı masa, chp, iyi parti, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, gültekin uysal, demokrat parti (dp), saadet partisi, ahmet davutoğlu, kahramanmaraş, afet, doğal afet, afet bölgesi
deprem, 6'lı masa, chp, iyi parti, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, gültekin uysal, demokrat parti (dp), saadet partisi, ahmet davutoğlu, kahramanmaraş, afet, doğal afet, afet bölgesi

6'lı masanın genel başkanları 'deprem' gündemiyle toplanıyor

15:51 18.02.2023
© AASaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu partisinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i karşıladı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu partisinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i karşıladı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
© AA
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Millet İttifakı'nı oluşturan altı partinin genel başkanları, 11 kenti etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremleri konuşmak için bir araya geldi.
Depremler dolayısıyla 13 Şubat'taki toplantıyı erteleyen Millet İttifakı partileri, 'deprem' gündemiyle toplandı. Saadet Partisinin ev sahipliğinde yapılan toplantı, saat 14.20'de başladı. Toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılıyor.
tutuklama, gözaltı, - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
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15:14
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