https://sputniknews.com.tr/20230218/6li-masanin-genel-baskanlari-deprem-gundemiyle-toplaniyor-1067200067.html

6'lı masanın genel başkanları 'deprem' gündemiyle toplanıyor

6'lı masanın genel başkanları 'deprem' gündemiyle toplanıyor

Millet İttifakı'nı oluşturan altı partinin genel başkanları, 11 kenti etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremleri konuşmak için bir araya geldi. 18.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-18T15:51+0300

2023-02-18T15:51+0300

2023-02-18T15:51+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

6'lı masa

chp

iyi parti

meral akşener

kemal kılıçdaroğlu

gültekin uysal

demokrat parti (dp)

saadet partisi

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Depremler dolayısıyla 13 Şubat'taki toplantıyı erteleyen Millet İttifakı partileri, 'deprem' gündemiyle toplandı. Saadet Partisinin ev sahipliğinde yapılan toplantı, saat 14.20'de başladı. Toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230218/emniyet-genel-mudurlugu-provokatif-paylasimlarda-bulunan-127-kisi-gozaltina-alindi-24u-tutuklandi-1067199169.html

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